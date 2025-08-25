È il momento giusto per acquistare il nuovo GEEKOM IT12. Il modello, uno dei più interessanti della gamma di Mini PC Windows di GEEKOM, è oggi protagonista di un’offerta da cogliere al volo. Con un codice sconto, infatti, il Mini PC è disponibile con un doppio sconto per una delle configurazioni più complete della sua gamma. Andiamo a scoprire i dettagli completi in merito.

GEEKOM IT12: ottimo prezzo per il Mini PC

Il GEEKOM IT12 disponibile oggi in offerta è dotato del processore Intel Core i7-12650H, modello con CPU a 10 core, con 6 core Performance e 4 core Efficient, e GPU integrata. Il chip viene affiancato da 32 GB di memoria RAM e da 1 TB di SSD (con possibilità di espansione; la RAM può arrivare a 64 GB in dual-channel). Il telaio centrale è in metallo e il Mini PC include due porte USB-4, il supporto al Wi-Fi 6e e al Bluetooth 5.2 oltre a un lettore di schede SD. C’è la possibilità di gestire fino a 4 display.

Grazie al codice sconto TTIT12I7, da aggiungere nell’apposito campo al momento del check-out, il Mini PC GEEKOM è ora disponibile con un prezzo ridotto a 450 euro, con anche la possibilità di effettuare il pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure Klarna. Da segnalare che con lo stesso codice sconto è possibile acquistare la versione con i9-12900HK, ora disponibile a 564 euro. Per chi vuole spendere meno, invece, è possibile puntare sulla versione con i5-12450H (con 16/512 GB però) che costa, sempre con il coupon citato, 384 euro.

Per accedere alla promo basta premere sul link qui di sotto. La spedizione è gratuita e avviene da un magazzino europeo dell’azienda.