È un ottimo momento per acquistare una nuova bici elettrica: con la promozione in corso su Geekmall, infatti, è ora possibile puntare sulla Touroll J1 Pro beneficiando di un doppio sconto che rende il prezzo del modello davvero molto interessante. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito all’offerta in corso.

Touroll J1 Pro: la scelta giusta per una nuova ebike

Con la Touroll J1 Pro è possibile acquistare un modello decisamente interessante, in grado di abbinare sicurezza, comfort e autonomia, con la potenza giusta per soddisfare tutte le esigenze e coprire tutte le distanze. La bici ha un motore da 250 W e 45 Nm, rispettando i limiti della normativa vigente, oltre a un cambio Shimano a 7 velocità e può contare su freni a disco idraulici e su una forcella ammortizzata da 80 mm.

La presenza di un telaio a passo ridotto oltre a sella e manubrio regolabili permettono alla bici di adattarsi alle esigenze di vari utenti. Da segnalare la presenza di una batteria con capacità elevata che permette di raggiungere un’autonomia di 100 chilometri. Il sistema di pedalata assistita è regolabile su 5 livelli, in modo da rendere ancora più flessibile il funzionamento, per tutte le esigenze d’uso. Ci sono anche luci anteriori e posteriori a norma UE e display LCD ad alta risoluzione.

Sfruttando la promozione in corso su Geekmall e utilizzando il codice promozionale TORLDUVY al momento del pagamento, la Touroll J1 Pro è ora disponibile con un prezzo ridotto a 739 euro con spedizione gratuita e possibilità di pagare anche in 3 rate, con PayPal e senza interessi. Il modello viene spedito da un magazzino UE e la consegna è prevista in 3-7 giorni lavorativi. Per accedere subito alla promozione basta premere sul link qui di sotto.