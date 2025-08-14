La nuova tornata di offerte Summer Tech di MediaWorld è l’occasione giusta per poter acquistare un prodotto della gamma Amazfit, brand sempre più di riferimento per il settore degli smartwatch e di altri dispositivi indossabili. Le promo sono in corso fino al prossimo 20 agosto, con diversi sconti molto interessanti da cogliere al volo. Da segnalare che, su alcuni prodotti, c’è lo sconto extra MW Club effettuando l’acquisto tramite l’app MediaWorld. Andiamo a fare il punto sulle opzioni disponibili tra le offerte MediaWorld per acquistare un nuovo prodotto Amazfit.

La gamma Amazfit è in offerta da MediaWorld

Fino al prossimo 20 agosto è possibile sfruttare diverse offerte MediaWorld per l’acquisto di un nuovo prodotto Amazfit. Si tratta di sconti molto interessanti, con la possibilità di sfruttare la spedizione in pochi giorni oppure il ritiro gratuito in negozio. In alcuni casi, c’è anche uno sconto extra per chi ha la carta MW Club (visitando questa pagina è possibile iscriversi al MediaWorld Club) ed effettua l’acquisto tramite l’app dello store.

I prodotti in sconto sono tanti. Di seguito vi proponiamo una selezione delle offerte migliori. Scorrendo la pagina verso il basso, invece, troverete il link diretto alla pagina dedicata ai prodotti Amazfit con tutte le offerte in corso (utilizzando i filtri di ricerca potete poi individuare il modello giusto in base alle vostre esigenze).

Ecco i prodotti in sconto selezionati:

Per accedere all’elenco completo dei prodotti in sconto potete utilizzare il link qui di sotto: