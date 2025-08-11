Il momento giusto per espandere la memoria dei vostri dispositivi è finalmente arrivato. L’eccellente ORICO 1 TB Magnetic Portable SSD crolla al suo prezzo minimo storico su Amazon, un’occasione ancora più vantaggiosa di quelle viste durante l’ultimo Prime Day. Per chi cerca una soluzione di archiviazione veloce, portatile e incredibilmente versatile, questa è un’opportunità da cogliere al volo. Questo SSD esterno non è solo un semplice disco, ma un accessorio pensato per integrarsi perfettamente con l’ecosistema mobile moderno, in particolare con dispositivi come iPhone 16/15 Pro Max. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un best-buy a questo prezzo.

ORICO K5PLUS: storage magnetico e prestazioni top

Questo ORICO 1 TB Magnetic Portable SSD, modello K5PLUS, si distingue per un design intelligente e funzionale. La sua caratteristica più innovativa è senza dubbio il design magnetico, che permette di agganciarlo e sganciarlo con estrema facilità dal retro degli smartphone compatibili, offrendo una soluzione di archiviazione esterna che non intralcia. Costruito con un corpo in metallo che garantisce durabilità e un’ottima dissipazione del calore, pesa appena 59 grammi (2.08 once), rendendolo l’alleato perfetto per la portabilità.

Le prestazioni sono il suo secondo punto di forza. Grazie all’interfaccia USB 3.2 Gen1, questo SSD raggiunge velocità di trasferimento dati fino a 460 MB/s, ideali per spostare file di grandi dimensioni in pochi secondi. Ma è nel campo della creazione di contenuti che il K5PLUS mostra i muscoli: è certificato per la registrazione e l’archiviazione di video in 4K a 120 fps in formato ProRes HDR. Questa specifica lo rende la scelta ideale per videomaker, vlogger e fotografi che necessitano di uno storage affidabile e performante direttamente collegato al proprio iPhone o tablet. La confezione include un pratico cavo USB C&A 2-in-1, assicurando la massima compatibilità con un’ampia gamma di computer, tablet e smartphone.

Minimo storico: l’offerta da non perdere

Questa promozione rende ORICO 1 TB Magnetic Portable SSD un acquisto quasi obbligato per chiunque necessiti di storage esterno di alta qualità. Il prodotto è disponibile su Amazon al prezzo eccezionale di 69,99€, con un crollo netto rispetto al prezzo di listino di 99,99€. Si tratta di un risparmio secco di 30€, che si traduce in uno sconto del 30%. Come accennato, questo è il prezzo più basso mai registrato per questo specifico modello, rendendo l’offerta estremamente limitata e soggetta all’esaurimento delle scorte disponibili. La promozione è valida per la configurazione da 1 TB, perfetta per archiviare ore di video in alta definizione, migliaia di foto e tutti i vostri file più importanti.

