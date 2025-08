Dreame arricchisce la sua gamma di prodotti con il lancio ufficiale del nuovo Dreame H15 Mix 7-in-1 Wet and Dry Vacuum. Si tratta di un prodotto molto interessante che l’azienda stessa definisce come un “innovativo centro di pulizia” con la capacità di integrare diversi dispositivi, accessori e tecnologie per migliorare la pulizia di casa. Il nuovo prodotto della gamma Dreame è disponibile da subito diventando un riferimento del settore.

Pulire casa è più semplice con Dreame H15 Mix 7-in-1

Il nuovo Dreame H15 Mix punta a offrire la migliore pulizia possibile in base alla superficie, con sette strumenti specializzati e accessori intercambiabili che permettono al prodotto di adeguarsi a ogni contesto di utilizzo. Il modello è un aspirapolvere per superfici asciutte e bagnate e integra la spazzola Celes Tect con illuminazione LED e apertura frontale regolabile, ottima per tappeti e detriti di grandi dimensioni.

C’è poi la bocchetta portatile per tappeti con possibilità di sfruttare una potenza di aspirazione di 19.000 Pa, acqua calda a 60° C e spray deodorante oltre alla mini spazzola motorizzata, adatta alle polveri più sottili e ai peli di animali, e gli accessori Deep Reach e Daily Reach, che consentono di raggiungere gli angoli e gli spazi stretti difficili da pulire. A completare la dotazione troviamo la Prolunga che permette la rimozione di detriti su superfici rigide, come tastiere e scrivanie.

Dreame H15 Mix include il braccio robotico GapFree AI Descend Reach per migliorare la pulizia dei bordi e la lama raschiante TangleCut 2.0 Resilient Scraper, pensata per eliminare il problema dei grovigli. La potenza di aspirazione può arrivare fino a un massimo di 23.000 Pa mentre il design sottile permette di raggiungere un’inclinazione fino a 180° e raggiungere spazi bassi fino a 14 cm. Il sistema di pulizia Thermo Tub permette il lavaggio con acqua calda a 100° C.

C’è anche la tecnologia Smart Ratio Cleaning Solution che permette di rilevare in automatico i livelli di sporco, adeguando la potenza di aspirazione e il flusso d’acqua. In questo modo è anche possibile ottimizzare l’uso del detergente che può durare fino a un mese.

Da segnalare anche un’ottima autonomia con la possibilità di arrivare a 65 minuti in modalità lavapavimenti e 75 minuti in modalità aspirazione, per una copertura che può arrivare fino a 400 metri quadrati, con modalità silenziosa e intelligente. Da segnalare la possibilità di gestione tramite l’app Dreamehome e il sistema di asciugatura a doppia modalità, che permette di scegliere tra un’asciugatura rapida e una più silenziosa.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Dreame H15 Mix 7-in-1 Wet and Dry Vacuum è disponibile da subito in Italia e arrivare sul mercato con un prezzo consigliato di 899 euro. Per le prime due settimane di commercializzazione, il modello potrà essere acquistato con 200 euro di sconto.

>> Acquista Dreame H15 Mix su Amazon <<