Un’occasione da non perdere per gli appassionati di gaming: il monitor Philips Evnia 32″ QHD è disponibile a soli 199€ su MediaWorld, un prezzo eccezionalmente vantaggioso per un display da gaming di questa categoria che normalmente si trova a cifre ben più elevate.

Caratteristiche tecniche del Philips Evnia 32M2C5500

Philips 32M2C5500, è un monitor da gaming di fascia alta che offre prestazioni eccellenti per i videogiocatori più esigenti. Con il suo ampio pannello VA da 31,5 pollici e risoluzione Quad HD (2560 x 1440 pixel), questo display garantisce immagini nitide e dettagliate, ideali sia per il gaming che per la produttività.

La caratteristica più impressionante di questo monitor è l’incredibile frequenza di aggiornamento di 240 Hz, che assicura movimenti fluidi e reattivi anche nei giochi più frenetici. Il tempo di risposta di appena 0,5 ms (Smart MBR) elimina praticamente qualsiasi sfocatura di movimento, offrendo un vantaggio competitivo nei titoli che richiedono riflessi rapidi.

Il pannello supporta la tecnologia HDR 400, che migliora notevolmente la gamma dinamica, offrendo neri più profondi e bianchi più brillanti. La copertura colore è eccellente, con il 122% dello spazio sRGB e il 100% NTSC, garantendo una riproduzione cromatica fedele e vibrante. L’elevato rapporto di contrasto statico di 4000:1 tipico dei pannelli VA assicura una profondità visiva superiore rispetto ai tradizionali monitor IPS.

Il design curvo migliora l’immersività durante le sessioni di gioco, mentre gli ampi angoli di visione di 178° sia in orizzontale che in verticale garantiscono una visualizzazione ottimale da qualsiasi posizione. Il supporto ergonomico consente di regolare l’inclinazione per trovare sempre la posizione più comoda.

Offerta imperdibile su MediaWorld

Il monitor Philips Evnia 32″ QHD è attualmente disponibile su MediaWorld al prezzo straordinario di 199€, una cifra sorprendentemente bassa considerando che monitor gaming con specifiche simili si trovano generalmente a prezzi ben superiori ai 400€. Questo rappresenta un’occasione eccezionale per chi desidera aggiornare la propria postazione gaming con un display di qualità superiore senza spendere una fortuna.

Lo sconto è particolarmente significativo se si considerano le specifiche tecniche di fascia alta: un monitor da gaming QHD da 32″ con refresh rate di 240Hz a meno di 200€ è una rarità assoluta sul mercato. La disponibilità potrebbe essere limitata, quindi è consigliabile approfittare subito di questa offerta.

Il monitor è disponibile per l’acquisto sia online che nei negozi fisici MediaWorld, con possibilità di ritiro gratuito in negozio o consegna a domicilio. Viene fornito con tutti gli accessori standard, inclusi cavi e supporto.

