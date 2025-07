iRobot amplia la sua gamma di prodotti con il debutto del nuovo Roomba Max 705 Combo con AutoWash Dock. Si tratta di un’importante aggiunta alla gamma di prodotti Roomba che si rivolge agli utenti alla ricerca di un robot aspirapolvere e lavapavimenti completo e ricco di vantaggi, con la possibilità anche di sfruttare l’intelligenza artificiale. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito al nuovo prodotto che punta a diventare un riferimento tra i sistemi di pulizia 2 in 1.

iRobot presenta Roomba Max 705 Combo

Il nuovo Roomba Max 705 Combo offre un lavaggio dei pavimenti con rullo riscaldato, integrando il nuovo sistema PowerSpin con PerfectEdge che l’azienda ha definito come il sistema più avanzato per la pulizia mai proposto su un modello Roomba. Questo sistema prevede la presenza di un rullo in grado di estendersi fino ad arrivare in profondità negli angoli e include anche una copertura protettiva, che si attiva in automatico, per evitare di bagnare o sporcare i tappeti quando il robot entra in modalità “solo aspirazione”.

Per quanto riguarda la navigazione, c’è la tecnologia ClearView Pro LiDAR e PrevisionVision con intelligenza artificiale che consente di mappare in 3D l’ambiente, andando a riconoscere gli ostacoli fissi e anche quelli “temporanei”, depositati sul pavimento. Il robot viene abbinato alla dock AutoWash che garantisce fino a 75 giorni di auto-svuotamento dello sporco secco oltre a lavaggio e asciugatura del rullo con aria calda e ricarica della batteria.

Non mancano le varie funzionalità smart con possibilità di gestione tramite app Roomba Home oppure tramite assistente vocale, con l’utente che può programmare le attività, impostare zone vietate o richiedere interventi di pulizia mirati in determinate aree della casa, per sfruttare al massimo il proprio Roomba.

Gary Cohen, CEO di iRobot, ha dichiarato: “La nostra massima priorità rimane offrire ai clienti una pulizia senza compromessi, grazie a una tecnologia all’avanguardia. Roomba Max 705 Combo combina più di tre decenni di esperienza nella categoria, con la tecnologia più avanzata, per offrire prestazioni di pulizia elevate che nessun altro prodotto 2-in-1 è in grado di offrire oggi”.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Roomba Max 705 Combo + dock AutoWash sarà disponibile a breve sul mercato. Le vendite, infatti, partiranno entro la fine del mese di agosto con un prezzo suggerito al pubblico di 1.099 euro. Ulteriori aggiornamenti in merito all’effettiva disponibilità del nuovo modello arriveranno nel corso dei prossimi giorni.