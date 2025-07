La stampante multifunzione HP DeskJet 4220e è attualmente disponibile su Amazon a soli 39€, con uno sconto eccezionale del 44% rispetto al prezzo originale di 69,99€. Un’opportunità imperdibile per chi cerca una soluzione di stampa completa senza spendere una fortuna. Questo modello all-in-one combina funzionalità di stampa, scansione e copia in un design compatto, ideale per ambienti domestici o piccoli uffici. Vediamo nel dettaglio cosa offre questa stampante a un prezzo così vantaggioso.

Caratteristiche tecniche della HP DeskJet 4220e: versatilità in formato compatto

La stampante HP DeskJet 4220e (modello 588K43) si presenta come una stampante multifunzione a getto d’inchiostro completa di tutto ciò che serve per l’uso quotidiano. Dotata di connettività Wi-Fi, permette di stampare in modalità wireless da qualsiasi dispositivo, eliminando la necessità di cavi ingombranti. La velocità di stampa raggiunge le 8,5 pagine al minuto in bianco e nero e 5,5 pagine al minuto a colori, prestazioni più che adeguate per l’uso domestico.

Un punto di forza è l’alimentatore automatico di documenti (ADF) che semplifica notevolmente la scansione e la copia di documenti multipagina. La stampante supporta la stampa fronte/retro manuale e offre una risoluzione fino a 1200 x 1200 dpi, garantendo risultati nitidi sia per testi che per immagini a colori.

Particolarmente interessante è la funzionalità di fax da mobile tramite l’app HP Smart, che consente di inviare fax direttamente dallo smartphone, una caratteristica non comune in questa fascia di prezzo. Il design compatto e il colore bianco la rendono facilmente integrabile in qualsiasi ambiente, occupando uno spazio minimo sulla scrivania.

I dettagli dell’offerta: risparmio e vantaggi esclusivi

Attualmente, la stampante HP DeskJet 4220e è disponibile su Amazon al prezzo di 39€, con un sostanzioso sconto di circa 31€ rispetto al prezzo di listino di 69,99€. Questo rappresenta una riduzione del 44%, portando questa stampante multifunzione a un prezzo particolarmente competitivo per le caratteristiche offerte.

L’offerta diventa ancora più interessante considerando che nell’acquisto sono inclusi 3 mesi di servizio Instant Ink, il programma di HP che monitora automaticamente i livelli di inchiostro e invia nuove cartucce a casa prima che si esauriscano. Questo si traduce in un ulteriore risparmio sui costi di gestione iniziali e in una maggiore comodità d’uso.

La disponibilità è immediata con spedizione rapida, ma considerando l’entità dello sconto e la popolarità di questo modello, è consigliabile approfittare dell’offerta il prima possibile.

Per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia, iscrivetevi al canale Telegram PrezziTech https://t.me/prezzitech ed ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.