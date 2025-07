Il momento giusto per aggiornare il vostro setup da gaming è arrivato: il monitor AOC Gaming 24G4XE è disponibile a un prezzo straordinario su Amazon. Con uno sconto del 32%, questo monitor da 24 pollici Full HD è l’occasione perfetta per migliorare la vostra esperienza di gioco senza svuotare il portafoglio. Dotato di un pannello Fast IPS e una frequenza di aggiornamento di 180Hz, l’AOC 24G4XE è il compagno ideale per i giocatori competitivi che cercano fluidità e reattività eccezionali. Ecco i dettagli che rendono questa offerta imperdibile

Specifiche tecniche del monitor AOC Gaming 24G4XE

L’AOC Gaming 24G4XE si distingue per il suo display da 23.8 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), offrendo immagini nitide e dettagliate. Il pannello Fast IPS assicura colori vivaci e un’ottima visibilità grazie alla copertura del 130.4% dello spazio colore sRGB e al supporto HDR10. Con una frequenza di aggiornamento di 180Hz e un tempo di risposta di 1ms, questo monitor è progettato per ridurre al minimo il motion blur, garantendo un’esperienza di gioco senza interruzioni.

Tra le sue caratteristiche principali, il supporto per FreeSync Premium e G-Sync Compatible offre una sincronizzazione adattiva che elimina il tearing, migliorando ulteriormente la fluidità delle immagini. Gli angoli di visione 178° assicurano una visione chiara da qualsiasi posizione, mentre la luminosità di 300 cd/m² e il contrasto dinamico di 80,000,000:1 aggiungono profondità e realismo ai contenuti visualizzati.

Dettagli dell’offerta imperdibile

Attualmente, l’AOC Gaming 24G4XE è disponibile su Amazon a un prezzo scontato di 87.45€, rispetto al prezzo originale di 129€. Questo rappresenta un risparmio del 32%, rendendo questa offerta un’opportunità unica per chiunque desideri migliorare il proprio setup da gaming senza spendere una fortuna. L’offerta è limitata e potrebbe terminare presto, quindi è consigliabile agire rapidamente.

L’acquisto su Amazon garantisce la sicurezza di una transazione affidabile e, se siete iscritti a Amazon Prime, potrete beneficiare di una spedizione rapida e gratuita. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per portare a casa un monitor dalle prestazioni eccellenti a un prezzo imbattibile.

