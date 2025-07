Chi possiede una bici elettrica sa bene che uno degli aspetti meno “smart” è la ricarica. Tra cavi da attaccare, batterie da rimuovere e prese nascoste in angoli scomodi, ricaricare una e-bike è ancora oggi un’esperienza abbastanza scomoda. La startup olandese TILER sta però cercando di rivoluzionare la ricarica delle bici elettriche con una soluzione tanto semplice quanto rivoluzionaria.

Si chiama TILER Compact, e dietro al nome si nasconde un sistema plug-and-play che permette di ricaricare una e-bike semplicemente parcheggiandola. Il sistema si basa infatti su due componenti: una piastrella di ricarica fissa da posizionare al suolo dal peso di circa 2 kg e un cavalletto da installare sulla bici. Quando la bici viene parcheggiata con il cavalletto a contatto con la piastrella, la ricarica parte automaticamente tramite induzione e senza l’utilizzo di cavi o prese.

L’obiettivo di TILER è abbastanza chiaro: semplificare l’intera esperienza rendendola più fluida, naturale e quasi invisibile. Chi possiede una e-bike sa bene che anche piccoli gesti, come collegare la bici alla corrente, possono diventare fastidiosi se ripetuti ogni giorno, soprattutto in ambienti poco illuminati.

TILER Compact è già diffusa in Europa, presto anche per i privati

TILER afferma che il suo sistema garantisce una potenza di ricarica di 150 watt, sufficiente a ricaricare una batteria da 500 Wh in poco più di tre ore e mezza. La startup dichiara che l’efficienza dell’accessorio supera l’85%, un valore vicino a quello dei caricabatterie via cavo tradizionali. TILER Compact è inoltre studiato per bloccare automaticamente la ricarica all’80% per preservare la salute della batteria della bici elettrica, per poi riprenderla se necessario, ed è dotato di certificazione IP67 per resistere agli agenti atmosferici.

La startup olandese ha già installato oltre 200 punti di ricarica in tutta Europa, soprattutto in contesti di delivery, bike sharing e hotel. Uno studio condotto a Monaco di Baviera ha dimostrato come un operatore di cargo bike sia stato in grado di risparmiare oltre 1200 euro in manodopera utilizzando TILER Compact, riducendo il tasso di danneggiamento delle batterie del 20%: non si tratta dunque solo di comodità, ma anche di efficienza e risparmio economico.

Dopo una prima diffusione in contesti pubblici, l’azienda guarda ora anche al settore dei “prosumer”, ovvero quegli utenti che vogliono soluzioni professionali anche nella vita privata. Il kit di TILER Compact, composto da cavalletto e piastrella, sarà presto disponibile in preordine al prezzo di 250 euro, con un acconto rimborsabile prima dell’inizio delle spedizioni di 29 euro. Le consegne partiranno però dall’estate del 2026, inizialmente soltanto in Europa.

Si tratta sicuramente di una spesa non indifferente per molti utenti, ma chi utilizza la bici elettrica ogni giorno potrebbe vederlo come un investimento a lungo termine. Utilizzare TILER Compact comporta infatti meno manutenzione, meno cavi rotti e, soprattutto, una migliore fluidità e semplicità in un gesto che facciamo ogni giorno, ossia quello della ricarica della nostra e-bike.