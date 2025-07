Prezzone sul nuovo Nintendo Switch 2 in occasione dell’evento AliExpress Getaway Deals! Questo bundle completo, che include la console videogames next-gen di Nintendo accompagnata da due giochi di punta e un controller aggiuntivo, è disponibile a soli 518,88€ grazie al coupon ITLO70. Un’opportunità eccezionale per assicurarsi la nuova generazione della console ibrida più amata al mondo insieme a due titoli di grande richiamo come Mario Kart World e Yakuza 0 Director’s Cut.

Nintendo Switch 2: la potenza si fa portatile

La Nintendo Switch 2 rappresenta l’evoluzione della celebre console ibrida, con significativi miglioramenti hardware che elevano l’esperienza di gioco. Il cuore del sistema è un processore più potente che garantisce prestazioni nettamente superiori rispetto al modello precedente, accompagnato da una GPU capace di gestire grafica più dettagliata e fluida. Il display OLED offre colori più vividi, neri più profondi e una luminosità superiore, rendendo il gioco in modalità portatile un vero piacere per gli occhi.

La memoria interna è stata ampliata per ospitare più giochi e contenuti, mentre la connettività wireless migliorata assicura esperienze online senza interruzioni. In questo bundle è incluso anche il Rematch Wired Controller, un controller cablato che offre precisione e reattività ideali per i giocatori più competitivi.

Per quanto riguarda i giochi, Mario Kart World rappresenta la nuova evoluzione della celebre serie di corse arcade di Nintendo, con nuovi circuiti, personaggi e modalità di gioco. Yakuza 0 Director’s Cut è invece la versione definitiva del prequel della famosa saga Yakuza, con contenuti aggiuntivi e ottimizzazioni specifiche per Nintendo Switch 2.

Dettagli dell’offerta speciale AliExpress

Il bundle Nintendo Switch 2 con Mario Kart World, Yakuza 0 Director’s Cut e Rematch Wired Controller è disponibile su AliExpress al prezzo speciale di 518,88€, applicando il codice sconto ITLO70 al momento del checkout. Si tratta di un’offerta a tempo limitato, valida solo durante l’evento Getaway Deals.

Il prodotto è importato con versione EU, quindi pienamente compatibile con il mercato italiano e coperto da garanzia. La spedizione varia in base alla posizione geografica, ma è generalmente rapida e affidabile tramite i servizi di spedizione premium di AliExpress.

Per gli appassionati Nintendo e per chi desidera fare il salto generazionale verso la nuova console, questa rappresenta un’occasione da non perdere, con un risparmio considerevole rispetto al prezzo di listino della console con i due giochi separatamente.

