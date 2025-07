Il Prime Day di Amazon è terminato ma le offerte continuano. Come spesso accade, infatti, alcuni prodotti sono ancora in sconto e possono essere acquistati con un ottimo prezzo. In molti casi, si tratta dello stesso prezzo del Prime Day oppure di un prezzo leggermente più alto ma comunque molto interessante per chi ha saltato l’acquisto in occasione dell’evento di Amazon terminato da poche ore.

Di seguito abbiamo realizzato una selezione dei migliori prodotti ancora in offerta su Amazon con un focus, in particolare, sui prodotti per la pulizia “smart” di casa e, quindi, su robot aspirapolvere e lavapavimenti oltre che su altri prodotti per la Smart Home. Si tratta di dispositivo in grado di rendere la vita più semplice e che, prezzo giusto, possono diventare dei veri e propri “best buy“. Andiamo ad analizzare le opzioni disponibili.

Le offerte ancora attive su Amazon per la Smart Home

I prodotti che trovate di seguito sono oggi tra le principali offerte di Amazon. Si tratta di dispositivi proposti allo stesso prezzo del Prime Day oppure con pochi euro in più (in alcuni casi, ci sono prezzi più bassi rispetto a quelli degli ultimi giorni). Potete consultare gli elenchi (i prodotti sono ordinati dal più economico) e poi accedere ad Amazon per verificare i dettagli della promozione e, eventualmente, completare l’acquisto.

Naturalmente, le offerte continuano e le occasioni per acquistare nuovi prodotti a prezzo scontato non mancano mai. Per questo motivo, vi consigliamo di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech. In alternativa, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp. In questo modo potrete ricevere aggiornamenti in tempo reale sulle promozioni più interessanti.

Ecco le offerte ancora in corso su Amazon da tenere d’occhio:

Robot aspirapolvere e lavapavimenti

Ecco una selezione dei migliori robot aspirapolvere e lavapavimenti ancora in offerta su Amazon:

Smart Home

Ecco alcune delle offerte disponibili in questo momento per i prodotti dedicati alla Smart Home:

Segnaliamo che, per il momento, continuano le offerte sui prodotti Aqara, brand di riferimento per la Smart Home. Molti dei dispositivi in promo per il Prime Day sono ancora proposti in sconto. Ecco una selezione: