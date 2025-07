L’estate è una delle stagioni preferite da chi legge molto: vacanze al mare o i montagna, weekend di relax, più tempo libero per chi studia o va a scuola. E il Prime Day di Amazon, che per la prima volta si svilupperò su 4 giorni, dall’8 all’11 luglio, è l’occasione giusta per acquistare un nuovo dispositivo BOOX, brand che si sta rapidamente conquistando il favore degli appassionati grazie alla versatilità dei suoi dispositivi.

La presenza di Android, con tanto di Play Store, li rende la perfetta alternativa ai lettori Kindle e Kobo, solo per citare i più famosi, legati a un ecosistema proprietario. I lettori BOOX invece permettono di installare qualsiasi applicazione, anche quelle dei brand concorrenti, diventando un vero e proprio lettore universale per libri e fumetti, oltre che manualistica specializzata.

Sono quattro i dispositivi, per tutte le tasche e di tutte le dimensioni, a essere scontate in questo evento. Vediamo quali sono e le loro caratteristiche principali.

BOOX Go 10.3

Ideale per chi vuole leggere manuali su cui prendere appunti, grazie alla stilo, o ama leggere fumetti su uno schermo ampio, BOOX GO 10.3 è una soluzione perfetta anche per leggere, visto che permette di avere una superficie maggiore di un classico libro, riducendo così il numero di cambi pagina.

Ideale anche per prendere appunti, disegnare schizzi, annotare idee, è il compagno ideale di chi viaggia spesso. Il suo unico punto debole, ma solo per chi ama leggere di notte, è l’assenza di una illuminazione frontale, che per contro garantisce una elevata qualità e riduce l’affaticamento visivo. È dotato di connettività WiFi per scaricare applicazioni e contenuti, e Bluetooth per collegare cuffie e speaker esterni. Lo spazio di archiviazione a disposizione è di 64 GB e il sistema operativo è Android 12, con una interfaccia ottimizzata per la tipologia di schermo.

PRIME DAY ⭐️ Potete acquistare BOOX Go 10.3 su Amazon a 356,99 euro invece di 419,99 euro

BOOX Palma 2

Se state cercando un dispositivo tascabile e compatto, da poter portare sempre con voi, BOOX Palma 2 (qui trovate la nostra recensione) è la soluzione perfetta. È grande come uno smartphone, utilizza Android 13 e con il Play Store ci potete installare qualsiasi applicazione. È dotato di luce frontale, quindi potete leggere i vostri libri preferiti anche a letto, ha un lettore di impronte digitali per tenere sicuro l’accesso e uno schermo da 6,13 pollici.

Se viaggiate spesso, o se volete tenere sempre il vostro e-reader in tasca così da poter leggere sui mezzi pubblici, nella pausa pranzo o in qualsiasi altra occasione, questo è assolutamente il dispositivo che fa al caso vostro. È dotato di connessione WiFi, Bluetooth, dispone di doppio microfono e doppio altoparlante, per ascoltare podcast o altri contenuti multimediali.

PRIME DAY ⭐️ Potete acquistare BOOX Palma 2 su Amazon a 254,99 euro invece di 299,99 euro

BOOX Go Color 7

Se oltre ai libri e manuali, vi piace anche leggere fumetti, questo è il dispositivo che fa al caso vostro. BOOX Go Color 7 è infatti dotato di schermo Kaleido 3 a colori, con due pulsanti sul lato destro dello schermo per semplificare il passaggio da una pagina all’altra. È dotato di illuminazione frontale così da poterlo utilizzare anche in ambienti completamente bui, ha un design idrorepellente che lo mette al riparo da schizzi d’acqua o gocce di pioggia.

Può contare su uno spazio di archiviazione di 64 GB, per alloggiare libri, fumetti, manuali, ma anche podcast e altri file audio e supporta la stilo InkSense (da acquistare a parte) per prendere note sui libri, scrivere a mano libera o creare schizzi e disegni che potranno essere successivamente trasferiti sul computer. La connettività include WiFi e Bluetooth, abbiamo 64 GB di spazio di archiviazione, speaker, microfono, batteria da 2.300 mAh e Android 13.

PRIME DAY ⭐️ Potete acquistare BOOX Go Color 7 su Amazon a 212,49 euro invece di 249,99 euro

BOOX Note Max 13.3

Chiudiamo questa carrellata con il più grande tra i dispositivi BOOX: BOOX Note Max 13.3, un vero e proprio tablet con schermo e-ink in bianco e nero (300 ppi) e privo di illuminazione frontale. È perfetto per chi legge manuali e test complessi, per chi scrive e per professionisti che vogliono un’ampia superficie su cui poter prendere appunti.

Ha uno spessore di appena 4,6 millimetri, un record in questo settore, e lo schermo ha una densità di 300 ppi. La connettività include WiFi e Bluetooth e nella confezione è inclusa anche la BOOX Pen Plus per scrivere direttamente a schermo. È possibile collegarci una tastiera Bluetooth per utilizzarlo come un notebook, magari per scrivere testi o prendere appunti in maniera più veloce rispetto alla penna.