L’attesissimo Amazon Prime Day, per la prima volta diluito su 4 giorni dall’8 all’11 luglio, ha preso ufficialmente il via ieri, e moltissimi marchi hanno reso disponibili le loro migliori offerte dell’anno. Una durata raddoppiata significa anche più tempo a disposizione per trovare le offerte migliori, in particolare per la pulizia della casa.

Tra i dispositivi più degni di nota di questa serie di promozioni spicca Tineco FLOOR ONE STRETCH S6, una delle migliori lavapavimenti senza fili attualmente in commercio. Questo apparecchio ha ricevuto diversi riconoscimenti per il suo design durante il 2024 e mantiene tuttora una notevole attualità. Considerando poi un considerevole taglio di prezzo, ben 250 euro in meno rispetto al suo costo originario, l’acquisto si rivela quasi irrinunciabile per chi cerca un supporto efficace nelle faccende di casa.

Tineco FLOOR ONE STRETCH S6

Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 si è distinta come la primo lavapavimenti della casa produttrice asiatica a introdurre la capacità di inclinare il corpo macchina fino a 180 gradi. Questa caratteristica rivoluzionaria consente di pulire agevolmente anche sotto mobili, letti e divani, a condizione che vi siano almeno 13 centimetri di altezza per il passaggio dell’apparecchio. La tecnologia impiegata da Tineco prevede un sistema a tre camere per la separazione dei liquidi di scarto, che isola efficacemente l’acqua sporca, i detriti solidi e l’aria. Questo accorgimento protegge il motore e assicura che la massima forza aspirante sia mantenuta anche quando il dispositivo è completamente reclinato.

Tra le funzionalità distintive di FLOOR ONE STRETCH S6 spicca la tecnologia MHCBS. Questa soluzione garantisce una pulizia continua del rullo principale con acqua fresca, assicurandone l’igiene costante e una sanificazione impeccabile dei pavimenti. Un apposito raschietto si occupa di rimuovere lo sporco aspirato, convogliandolo in un contenitore dedicato e separato da quello dell’acqua pulita. Il design specifico della spazzola e del raschietto è studiato per prevenire l’accumulo di peli e capelli, eliminando la formazione di grovigli che altrimenti richiederebbero un intervento manuale.

Infine, la tecnologia proprietaria Tineco iLoop gestisce autonomamente la velocità di rotazione della spazzola e la potenza di aspirazione in base al grado di sporco rilevato. Questo ottimizza il consumo energetico e assicura l’eliminazione senza sforzo anche delle macchie più ostinate. L’indicatore LED che circonda il display fornisce un feedback visivo immediato sul livello di sporco del pavimento: un anello rosso segnala la necessità di maggiore attenzione, mentre il colore blu indica una superficie pulita e igienizzata.

Previous Next Fullscreen

La nuova batteria a sacchetto offre un’impressionante autonomia: fino a 40 minuti in modalità automatica e ben 20 minuti anche alla massima potenza di aspirazione. Questa durata è più che sufficiente per pulire appartamenti di 70-80 metri quadrati senza interruzioni per la ricarica, la quale richiede circa 4 ore. Merito di questo risultato è della tecnologia iLoop, che regola la potenza di aspirazione in base al livello di sporco rilevato sul pavimento, così da ridurre i consumi e massimizzare l’autonomia.

Il serbatoio dell’acqua pulita è strategicamente collocato nella parte inferiore della spazzola principale, riducendo lo sforzo e migliorando la manovrabilità. Quest’ultima è ulteriormente facilitata dalla presenza di ruote motorizzate che assistono negli spostamenti. La capienza dei due serbatoi è eccellente: 0,72 litri per l’acqua pulita e 0,8 litri per quella sporca, dimensioni che permettono di coprire ampie superfici senza bisogno di svuotamenti o rabbocchi frequenti.

Non manca l’irrinunciabile funzione di pulizia finale automatica. Per attivarla, basta posizionare la lavapavimenti sulla base di ricarica e premere il pulsante dedicato sull’impugnatura. La prima fase prevede il lavaggio del rullo con acqua pulita riscaldata a 70°C, una temperatura ideale per sciogliere anche le macchie più ostinate. La seconda fase, invece, impiega aria calda, sempre a 70°C, che in soli 5 minuti asciuga e igienizza perfettamente la spazzola. Questo processo previene la formazione di muffe e la proliferazione batterica, garantendo un’igiene impeccabile dopo ogni utilizzo.

PRIME DAY ⭐️ Potete acquistare Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 su Amazon a 349 euro invece di 599 euro

Informazione Pubblicitaria