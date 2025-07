Le Sony WH-1000XM5SA raggiungono un prezzo mai visto prima su Amazon: 259€ invece di 379€. Parliamo di un risparmio di 120€ su quelle che sono considerate tra le migliori cuffie wireless con cancellazione del rumore attualmente disponibili sul mercato. Un’opportunità imperdibile per chi cerca l’eccellenza audio senza compromessi.

Sony WH-1000XM5SA: tecnologia audio all’avanguardia

Le Sony WH-1000XM5SA rappresentano il top di gamma nell’universo delle cuffie wireless. Il cuore pulsante di questi dispositivi è la tecnologia di cancellazione del rumore leader del settore, capace di adattarsi automaticamente all’ambiente circostante per garantire un’esperienza d’ascolto sempre ottimale.

La qualità audio è garantita dal supporto per audio ad alta risoluzione con tecnologia DSEE Extreme, che migliora automaticamente la qualità dei file musicali compressi. La risposta in frequenza si estende da 4 Hz a 40.000 Hz, offrendo una riproduzione sonora ricca e dettagliata in ogni sfumatura.

L’autonomia è uno dei punti di forza principali: fino a 30 ore di riproduzione con una singola ricarica, mentre la ricarica rapida permette di ottenere 3 ore di ascolto con soli 3 minuti di carica. Il peso contenuto di 250 grammi e i cuscinetti auricolari morbidi garantiscono comfort anche durante sessioni di ascolto prolungate.

La connettività Bluetooth 5.2 supporta codec avanzati come SBC, AAC e LDAC, mentre l’integrazione con Alexa e Google Assistant permette il controllo vocale hands-free. La qualità delle chiamate è cristallina grazie alla tecnologia avanzata di rilevamento vocale.

Offerta imperdibile su Amazon

Il prezzo di 259€ rappresenta un minimo storico per le Sony WH-1000XM5SA, con uno sconto del 32% rispetto al prezzo di listino di 379€. Si tratta di un risparmio considerevole di 120€ su un prodotto che raramente scende sotto i 300€.

L’offerta è disponibile su Amazon con spedizione gratuita per tutti gli ordini. Non sono presenti limitazioni di colore, essendo disponibile esclusivamente nella colorazione nera. La custodia morbida è inclusa nella confezione, aggiungendo ulteriore valore al pacchetto.

Le cuffie sono compatibili con iOS e Android e godono della garanzia standard Amazon. Considerando la reputazione del prodotto e le recensioni estremamente positive ricevute, questa promozione rappresenta un’occasione unica per accedere a tecnologie audio di livello professionale.

