Dopo la presentazione avvenuta a inizio 2025, in occasione dell’annuale edizione del CES, arriva sul mercato italiano il nuovo Eureka J15 Max Ultra. Si tratta di un nuovo prodotto che va ad arricchire la gamma Eureka per la pulizia di casa. Il robot aspirapolvere offre un comparto tecnico completo e ricco di funzionalità e si presenta sul mercato con un ottimo rapporto qualità/prezzo, anche grazie all’offerta lancio in corso su Amazon. Andiamo a scoprire subito le caratteristiche.

Eureka J15 Max Ultra: un robot aspirapolvere di qualità

Eureka arricchisce la sua gamma di prodotti con il lancio di Eureka J15 Max Ultra, un modello destinato a ritagliarsi uno spazio da protagonista sul mercato. Il robot aspirapolvere può sfruttare una potenza di aspirazione di ben 22.000 Pa, per garantire la massima pulizia possibile in casa.

Tra le principali caratteristiche del prodotto troviamo il supporto alla tecnologia IntelliView AI, già vista su J15 Pro Ultra. Questa tecnologia consente al modello di identificare più di 150 oggetti e di gestire in modo più intelligente la pulizia, evitando ostacoli e migliorando l’efficienza del processo di pulitura, adattando il ciclo al tipo di sporco rilevato.

Per una pulizia completa in tutti gli angoli di casa, il robot è in grado di sfruttare il panno estensibile ScrubExtend oltre al sistema SweepExtend, che consente alla spazzola laterale di estendersi in automatico quando il sistema di sensori rileva angoli e spigoli che possono creare problemi in fase di pulitura.

Grazie al sistema ObstaCross, inoltre, il robot di Eureka può superare anche degli ostacoli, come piccoli gradini, fino a 4,5 centimetri. Sotto la scocca è presente una batteria da 6.400 mAh che permette di avere energia più che sufficiente a una completa pulizia di casa (fino a 6 ore di autonomia in modalità silenziosa e fino a 500 metri quadrati con una sola carica). C’è anche il sistema antigroviglio FlexiRazor.

Per quanto riguarda la gestione del funzionamento del robot da parte dell’utente, Eureka J15 Max Ultra può essere controllato con l’app Eureka, disponibile per Android e iOS, e c’è anche la compatibilità con i principali assistenti digitali in modo da poter sfruttare i comandi vocali per l’attivazione e la gestione del robot.

Prezzo e disponibilità

Eureka J15 Max Ultra arriva in Italia con un prezzo di listino di 1.199 euro, con la possibilità di scegliere tra due diverse colorazioni (bianco e nero). Grazie alla promozione lancio in corso su Amazon, relativa alla versione bianca, c’è la possibilità di effettuare l’acquisto con un prezzo scontato a 999 euro. Il modello, venduto direttamente da Amazon, è acquistabile anche in 5 rate. Per sfruttare la promo basta premere sul link qui di sotto.