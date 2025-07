KTC H27T27 scende a un prezzo davvero interessante su AliExpress: con il coupon TUTTOANDR10 il monitor QHD da 27 pollici arriva a soli 88,90€ invece di 199€ di listino. Un risparmio di oltre 110€ che rende questo display IPS con refresh rate a 100Hz un’opportunità da non perdere per chi cerca un monitor versatile per gaming e lavoro professionale.

KTC H27T27: specifiche tecniche di un monitor completo

KTC H27T27 si distingue per la sua combinazione di tecnologie avanzate in un formato da 27 pollici. Il pannello IPS garantisce una risoluzione QHD 2560×1440 pixel che offre il 77% di pixel in più rispetto al Full HD standard, ideale per chi lavora con contenuti grafici dettagliati o desidera un’esperienza gaming più immersiva.

Il refresh rate a 100Hz rappresenta un notevole upgrade rispetto ai tradizionali 60Hz, assicurando fluidità superiore nei movimenti rapidi e riducendo il motion blur durante le sessioni di gioco. Il tempo di risposta GTG di 1ms elimina praticamente il ghosting, rendendo questo monitor adatto anche ai giochi competitivi più esigenti.

La copertura del 99% dello spazio colore sRGB garantisce una riproduzione cromatica accurata, mentre il supporto HDR10 amplia la gamma dinamica per contrasti più profondi e colori più vividi. Gli angoli di visione di 178° sia orizzontali che verticali mantengono la qualità dell’immagine anche osservando lo schermo lateralmente.

La connettività include 2 porte HDMI e 1 DisplayPort, permettendo di collegare simultaneamente console, PC e altri dispositivi. Il design frameless su tre lati crea un aspetto moderno e minimizza le distrazioni durante l’utilizzo. Le tecnologie anti-sfarfallio e riduzione luce blu proteggono gli occhi durante le sessioni prolungate, mentre la compatibilità VESA 100x100mm consente il montaggio su bracci articolati.

Offerta AliExpress: prezzo minimo per il KTC H27T27

Su AliExpress il monitor è disponibile a 98,92€ con uno sconto già applicato dal prezzo originale di 229,72€. Applicando il coupon TUTTOANDR10 si ottiene un ulteriore sconto di 10€, portando il prezzo finale a soli 88,90€.

Rispetto al prezzo di listino di 199€, il risparmio totale supera i 110€, corrispondente a uno sconto del 55%. Questa promozione rappresenta un’occasione eccezionale per accedere a un monitor QHD con caratteristiche gaming a un prezzo tipicamente riservato ai display Full HD entry-level.

La spedizione gratuita è inclusa nell’offerta, mentre i tempi di consegna variano tipicamente tra 7-15 giorni lavorativi. Il prodotto è coperto dalla garanzia AliExpress che tutela gli acquirenti in caso di problemi con la spedizione o difetti del prodotto.

