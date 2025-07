KTC H24F8 rappresenta una delle proposte più interessanti nel panorama dei monitor gaming economici. Questo display da 23,8 pollici con pannello Fast IPS e refresh rate di 180Hz scende ora a 72,83€ grazie al codice sconto TUTTOANDR10, registrando un risparmio considerevole rispetto al prezzo di listino di 189,95€. Una combinazione di specifiche tecniche avanzate e prezzo aggressivo che merita un’analisi approfondita.

Specifiche tecniche e prestazioni del KTC H24F8

KTC H24F8 monta un pannello Fast IPS da 23,8 pollici con risoluzione Full HD 1920×1080, garantendo un equilibrio ideale tra nitidezza e prestazioni. Il refresh rate di 180Hz rappresenta il punto di forza principale, permettendo una fluidità di movimento superiore rispetto ai tradizionali 60Hz o 144Hz, particolarmente apprezzabile nei giochi competitivi e negli FPS.

Il tempo di risposta di 1ms elimina praticamente ogni traccia di ghosting o motion blur, mentre la tecnologia Adaptive Sync sincronizza la frequenza del monitor con quella della scheda grafica per evitare tearing e stuttering. La copertura del 135% dello spazio colore sRGB assicura colori vivaci e accurati, supportata da un rapporto di contrasto di 1000:1 e dal supporto HDR10 per una migliore gestione della gamma dinamica.

Tra le funzionalità aggiuntive spiccano:

Game Assist con crosshair personalizzabili e timer

con crosshair personalizzabili e timer Low Blue Light per ridurre l’affaticamento oculare

per ridurre l’affaticamento oculare Tecnologia Flicker-Free per sessioni di gioco prolungate

per sessioni di gioco prolungate Stand multi-funzionale con regolazioni complete

con regolazioni complete Compatibilità VESA per montaggio a parete

per montaggio a parete Connettività HDMI e DisplayPort per massima versatilità

Offerta AliExpress con super sconto

Il monitor KTC H24F8 è disponibile su AliExpress al prezzo scontato di 80,98€, ma applicando il codice coupon TUTTOANDR10 il costo finale scende ulteriormente a 72,83€. Questo rappresenta uno sconto del 62% rispetto al prezzo originale di 189,95€, con un risparmio di 117,12€.

L’offerta AliExpress include la spedizione gratuita dall’Europa, garantendo tempi di consegna ridotti e maggiore affidabilità. Il prodotto beneficia della protezione acquirente AliExpress e della garanzia del venditore. Si tratta della versione aggiornata 2025 H24T09P, che mantiene tutte le caratteristiche tecniche del modello precedente con possibili miglioramenti nella costruzione e nel firmware.

La disponibilità è limitata e il codice sconto potrebbe avere una durata temporale ristretta, rendendo necessario un acquisto tempestivo per approfittare di questa opportunità.

