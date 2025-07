La gamma di prodotti ECOVACS si rinnova con l’aggiunta di un nuovo robot aspirapolvere destinato a ritagliarsi uno spazio da protagonista sul mercato: debutta il nuovo ECOVACS DEEBOT mini che punta a garantire una “potenza di pulizia eccezionale” e un “funzionamento ultra-silenzioso” ma in un formato compatto con anche l’abbinamento alla stazione OMNI più piccola di sempre. Andiamo a scoprire le caratteristiche e i dettagli del nuovo prodotto ECOVACS, già acquistabile in offerta lancio su Amazon.

ECOVACS DEEBOT mini: il nuovo robot aspirapolvere compatto

Il nuovo ECOVACS DEEBOT mini punta sulla combinazione tra un formato compatto, con una larghezza di 28,6 cm, e ottime prestazioni generali per una pulizia completa, con una rumorosità ridotta (55 dB durante la pulizia normale e 70 dB in modalità Auto-Empty).

Il robot ha una potenza di aspirazione di 9000 Pa ed è dotato del sistema OZMO Turbo 2.0 Rotating Mopping, per una pulizia avanzata, e della tecnologia ZeroTangle 2.0 Anti-Tangle, per evitare grovigli e risultare ideale anche nelle case in cui vivono animali domestici.

C’è anche il sistema che permette di evitare ostacoli grazie alla combinazione tra la tecnologia LDS LiDAR e laser lineare e con TrueMapping 2.0 è possibile pianificare i percorsi e ottimizzare tutta la procedura di pulizia di casa, anche nelle aree più difficili.

La stazione OMNI a basso profilo rappresenta un elemento centrale del prodotto. Oltre a occupare uno spazio ridotto, la stazione è in grado di garantire un’asciugatura ad aria calda a 45° C. C’è anche il sistema di svuotamento automatico che raccoglie la polvere in un sacchetto da 1,8 litri che va sostituito ogni 60 giorni.

C’è anche la possibilità di gestione via app, per un utilizzo smart del robot per la pulizia di casa. Per quanto riguarda l’autonomia, invece, il nuovo ECOVACS DEEBOT mini è in grado di garantire fino a 150 minuti di pulizia con una sola carica, sfruttando la batteria integrata da 3.200 mAh.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo ECOVACS DEEBOT mini debutta subito sul mercato ed è già acquistabile con un prezzo di lancio di 399 euro (con 100 euro di sconto) nell’unica variante blu. Successivamente, dal 24 luglio e dal 16 agosto, rispettivamente, arriveranno le versioni viola e verde. Il robot è disponibile direttamente su Amazon:

