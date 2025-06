Il Prime Day è alle porte, ma le offerte su Amazon cominciano già a farsi interessanti. Roborock Qrevo Edge S5A, uno dei robot aspirapolvere e lavapavimenti più avanzati sul mercato, è disponibile a 699,99€ invece di 999,99€ con uno sconto del 30%. Attenzione però: si tratta di un’offerta anticipata del Prime Day esclusiva per i clienti Prime che terminerà l’11 luglio. Un’occasione imperdibile per chi cerca una soluzione di pulizia domestica all’avanguardia con un risparmio di ben 300€.

Potenza e tecnologia superiori per una pulizia senza compromessi

Roborock Qrevo Edge S5A si distingue per la sua straordinaria potenza di aspirazione da 18.500 Pa con sistema HyperForce®, una delle più elevate disponibili sul mercato dei robot aspirapolvere. Questa potenza consente di rimuovere efficacemente polvere, detriti e sporco anche dai tappeti più spessi. Il sistema Dual Anti-Tangle rappresenta una vera rivoluzione per chi ha animali domestici: sia la spazzola principale DuoDivide che quella laterale sono progettate per evitare grovigli di peli e capelli, eliminando la fastidiosa manutenzione periodica.

La vera innovazione sta nella tecnologia FlexiArm™ che permette alla spazzola laterale di raggiungere angoli e bordi con precisione millimetrica, risolvendo uno dei problemi storici dei robot aspirapolvere. Il sistema di lavaggio utilizza acqua calda a 75°C per una pulizia più efficace e igienica, eliminando macchie ostinate e batteri. La navigazione intelligente consente al robot di mappare l’ambiente domestico con precisione, evitando ostacoli e ottimizzando i percorsi di pulizia.

La base di ricarica multifunzionale 3.0 non solo ricarica il dispositivo, ma provvede anche all’autopulizia del mocio e allo svuotamento automatico del contenitore della polvere, riducendo al minimo l’intervento umano nella manutenzione.

Un’offerta Prime Day da non perdere: 30% di sconto per un tempo limitato

Questo gioiello tecnologico Roborock è normalmente proposto a 999,99€, un prezzo giustificato dalle sue caratteristiche premium. Tuttavia, grazie all’offerta anticipata del Prime Day, è possibile acquistarlo a soli 699,99€, con un risparmio netto di 300€ (30%). L’offerta è riservata esclusivamente ai clienti Amazon Prime e terminerà l’11 luglio, quindi è necessario affrettarsi per non perdere questa opportunità.

Il Roborock Qrevo Edge S5A è disponibile nella elegante colorazione bianca, perfetta per integrarsi in qualsiasi arredamento domestico. La spedizione è gratuita e, trattandosi di un’offerta Prime, è garantita la consegna rapida. Considerando che il prezzo medio di mercato si aggira intorno ai 900-1000€, questa promozione rappresenta un’opportunità eccezionale per chi desidera automatizzare la pulizia della propria casa con un dispositivo all’avanguardia.

