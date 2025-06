Tra le recenti novità di Google Health Connect era da tempo noto l’ampliamento del supporto ai dati provenienti da Garmin, Runna e Mi Fitness. Ora arriva la conferma ufficiale con Garmin che ha pubblicato una pagina di supporto sul proprio sito ufficiale, indicando chiaramente che il rilascio della funzione è ormai questione di giorni. L’aggiornamento permetterà agli utenti di sincronizzare in modo diretto i dati raccolti dai propri dispositivi Garmin con Google Health Connect, senza dover passare per soluzioni esterne, come avvenuto finora.

Una novità importante per chi possiede un dispositivo Garmin e uno smartphone Android. Fino a oggi, per ottenere una visione coerente dei propri dati biometrici, era necessario ricorrere ad app di terze parti che, seppur utili, spesso causavano problemi di compatibilità, ritardi nella sincronizzazione, elevato consumo di batteria e, talvolta, perdita di dati.

Come cambia la sincronizzazione tra Garmin e Google Health Connect

Diversi gli aspetti interessanti che emergono dalla pagina di supporto pubblicata da Garmin. Innanzitutto che la sincronizzazione con Health Connect sarà unidirezionale. Questo significa che Garmin invierà informazioni a Google, ma non il contrario. Garmin, quindi, si comporterà come un fornitore di dati, mentre l’app di Google si limita a riceverli. Tutto ciò avverrà nel rispetto della privacy con i dati che non verranno trasferiti nel cloud, ma resteranno salvati in locale sul dispositivo dell’utente. Inoltre, chi utilizza il sistema potrà decidere in modo preciso quali tipi di informazioni condividere, con quali app e per quale utilizzo. Da questo punto di vista è interessante segnalare anche che gli utenti dovranno attivare manualmente la funzione e concedere le autorizzazioni richieste.

Molto interessante, poi, il tipo di dati che sarà possibile raccogliere. Non saranno inclusi solo i dati tradizionali legati al sonno o all’attività fisica. Il nuovo sistema, infatti, includerà anche parametri più specifici come la composizione corporea, la cadenza della pedalata o le informazioni relative al nuoto (come le bracciate). Da segnalare, infine, che l’interfaccia del processo di configurazione potrebbe variare leggermente a seconda del modello di smartphone Android e della versione del sistema operativo.

Cresce l’importanza di Google Health Connect

Oltre a risolvere molti dei problemi finora riscontrati, gli utenti potranno finalmente visualizzare i dati raccolti dai propri dispositivi Garmin in tutte le app collegate a Health Connect. Inoltre, l’integrazione di Health Connect da parte di una realtà rilevante come Garmin, dimostra anche la crescente rilevanza della piattaforma di Google.

Secondo quanto anticipato da Google, Health Connect sta crescendo rapidamente tanto che solo negli ultimi mesi si è registrato un aumento del 50% degli utenti attivi. La possibilità di far dialogare dispositivi diversi all’interno dello stesso ecosistema rafforza il ruolo di Android come piattaforma tecnologica di riferimento per il benessere personale. Una soluzione che migliorerà il modo in cui le persone monitorano e gestiscono la propria salute attraverso i dispositivi tecnologici.