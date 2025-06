Il nuovo Kindle Paperwhite a un prezzo imperdibile grazie allo sconto di 30,49€ riservato ai clienti MW Club. Questo eccellente e-reader Amazon, punto di riferimento per gli amanti della lettura digitale, diventa ancora più accessibile con questa promozione. Il dispositivo combina un display anti-riflesso di qualità superiore con funzionalità avanzate che rendono la lettura confortevole in qualsiasi condizione. Vediamo nei dettagli cosa offre questo dispositivo e perché rappresenta un’opportunità da non lasciarsi sfuggire.

Caratteristiche e prestazioni del Kindle Paperwhite

Il nuovo Kindle Paperwhite si presenta con un display da 7 pollici completamente anti-riflesso, progettato per simulare l’esperienza della carta vera anche sotto la luce diretta del sole. La risoluzione elevata garantisce testi nitidi e leggibili, mentre la tecnologia di illuminazione regolabile permette di adattare la temperatura della luce per ridurre l’affaticamento degli occhi durante la lettura notturna.

Con una memoria interna di 16 GB, questo e-reader può contenere migliaia di libri, rendendolo perfetto per i lettori più voraci o per chi ama avere sempre a disposizione una vasta biblioteca. La batteria a lunga durata è uno dei punti di forza più apprezzati, con un’autonomia di diverse settimane con una singola carica, a seconda dell’utilizzo.

Il Kindle Paperwhite è completamente impermeabile, caratteristica che lo rende ideale per la lettura in vasca, a bordo piscina o in spiaggia senza preoccupazioni. Il processore più veloce rispetto ai modelli precedenti assicura cambi di pagina rapidi e una navigazione fluida all’interno del dispositivo.

Con un peso di appena 205 grammi e dimensioni compatte (17,4 x 12,5 cm), il Paperwhite si conferma estremamente portatile e comodo da tenere in mano anche per lunghe sessioni di lettura. Supporta numerosi formati di file, tra cui AZW3, AZW, TXT, PDF e MOBI non protetti.

Dettagli dell’offerta su MediaWorld

Il nuovo Kindle Paperwhite è disponibile su MediaWorld al prezzo di listino di 169€, ma i clienti iscritti al programma MW Club possono beneficiare di uno sconto al checkout di 30,49€, portando il prezzo finale a soli 138,51€. Si tratta di un risparmio significativo del 18% su un dispositivo di fascia premium che raramente viene scontato.

L’offerta è valida esclusivamente per i membri MW Club, il programma fedeltà gratuito di MediaWorld che offre vantaggi e promozioni dedicate. Per usufruire dello sconto è sufficiente aggiungere il prodotto al carrello ed effettuare l’accesso con il proprio account MW Club: lo sconto verrà applicato automaticamente al momento del checkout.

Il dispositivo viene proposto nella versione standard con connettività Wi-Fi, perfetta per scaricare libri e accedere ai contenuti online. La disponibilità potrebbe essere limitata, quindi è consigliabile approfittare rapidamente di questa opportunità.

Per accedere all’offerta è necessario registrarsi gratuitamente al programma fedeltà MW Club, che permette di ottenere sconti esclusivi e vantaggi dedicati. La registrazione è immediata e consente di applicare automaticamente lo sconto durante il processo di acquisto.

