Logitech MX Master 3S scende a 59,99€ su MediaWorld, segnando un risparmio di 30€ rispetto al prezzo abituale. Il mouse wireless di punta del produttore svizzero combina ergonomia avanzata, sensore ottico da 8.000 DPI e connettività multi-dispositivo in un pacchetto ora più accessibile. La versione Grafite mantiene tutte le caratteristiche premium che hanno reso celebre questa serie, dalla rotella MagSpeed elettromagnetica ai click silenziosi, ideali per ambienti di lavoro condivisi. Vediamo nel dettaglio cosa rende questo mouse un riferimento per professionisti e power user.

Ergonomia e prestazioni di Logitech MX Master 3S

Logitech MX Master 3S si distingue per il design ergonomico studiato nei minimi dettagli. La forma scolpita supporta naturalmente mano e polso durante sessioni di lavoro prolungate, mentre il poggiapollice dedicato riduce l’affaticamento muscolare. Le dimensioni di 124,9 x 84,3 x 51 mm e il peso di 141 grammi offrono il giusto equilibrio tra stabilità e maneggevolezza.

Il cuore tecnologico è rappresentato dal sensore ottico da 8.000 DPI, capace di tracciamento preciso su qualsiasi superficie, vetro incluso. La rotella MagSpeed elettromagnetica permette di scorrere 1.000 righe al secondo, passando automaticamente dalla modalità precisa a quella ultra-veloce. I click silenziosi riducono il rumore del 90% rispetto ai modelli precedenti, caratteristica fondamentale in uffici open space o durante videochiamate.

La connettività multi-dispositivo consente di collegare simultaneamente fino a 3 dispositivi tramite Bluetooth o ricevitore USB Unifying. La compatibilità si estende a Windows, macOS, Linux e Chrome OS, mentre i pulsanti personalizzabili si configurano tramite software Logitech Options per adattarsi a qualsiasi workflow professionale.

Offerta MediaWorld a prezzo conveniente

MediaWorld propone Logitech MX Master 3S Grafite a 59,99€ invece di 89,99€, con uno sconto del 34% che corrisponde a un risparmio di 30€. Il prezzo rappresenta un’ottima opportunità per accedere a un mouse premium normalmente posizionato oltre i 100€ su altri store.

L’offerta include la ricarica USB-C con autonomia fino a 70 giorni con una singola carica completa. La colorazione Grafite si adatta perfettamente a setup professionali, mentre la garanzia MediaWorld assicura assistenza post-vendita sul territorio italiano. La disponibilità è limitata alle scorte del rivenditore, rendendo conveniente valutare l’acquisto in tempi brevi.

