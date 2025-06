Huawei FreeBuds Pro 4 raggiungono un prezzo davvero interessante su MediaWorld: 122,93€ invece di 199€ di listino, grazie a uno sconto del 38% riservato ai membri MW Club. Si tratta delle prime cuffie true wireless del marchio Huawei Sound, lanciate da poco sul mercato italiano e già considerate tra le migliori TWS disponibili per qualità audio e funzionalità avanzate. Con un risparmio di oltre 76 euro, rappresentano un’opportunità imperdibile per chi cerca auricolari di fascia premium senza spendere una fortuna.

Specifiche tecniche e qualità audio delle Freebuds Pro 4

Huawei FreeBuds Pro 4 si distinguono per il sistema dual-driver con driver dinamico da 11 mm a quattro magneti e driver planare, capace di riprodurre frequenze da 14 Hz a 48 kHz. La tecnologia True Sound con Digital Cross-Over garantisce una separazione degli strumenti eccezionale e bassi profondi senza distorsioni, anche ad alto volume.

Il codec proprietario L2HC 4.0 permette trasmissioni audio lossless fino a 2,3 Mbps con dispositivi Huawei compatibili, mentre con altri smartphone si arriva a 990 Kbps tramite codec LDAC. Sono supportati anche i codec AAC e SBC per la massima compatibilità.

La cancellazione attiva del rumore Dynamic ANC si adatta automaticamente all’ambiente circostante, offrendo un miglioramento del 30% rispetto alla generazione precedente. Per le chiamate, la AI Call Noise Cancellation elimina fino a 100 dB di rumore di fondo utilizzando tre microfoni per auricolare più un sensore a conduzione ossea VPU.

Gli auricolari pesano solo 5,8 grammi ciascuno e sono dotati di inserti in memory foam oltre a quelli in silicone tradizionali, garantendo comfort prolungato e migliore isolamento passivo. La certificazione IP54 li protegge da acqua e polvere.

L’autonomia raggiunge le 7 ore di utilizzo continuo con ANC attivo, estendibili fino a 33 ore con la custodia da 510 mAh che supporta ricarica wireless da 5W. Le funzioni smart includono Head-Motion Controls per gestire chiamate con movimenti della testa, connessione simultanea a due dispositivi e rilevamento automatico di indosso/rimozione.

Offerta MediaWorld con sconto esclusivo MW Club

Huawei FreeBuds Pro 4 sono disponibili su MediaWorld al prezzo speciale di 122,93€, ottenibile grazie a uno sconto di 27,06€ al checkout riservato ai clienti MW Club. Il prezzo di partenza è di 149,99€, già scontato rispetto ai 199€ di listino ufficiale.

Per accedere all’offerta è necessario registrarsi gratuitamente al programma fedeltà MW Club, che permette di ottenere sconti esclusivi e vantaggi dedicati. La registrazione è immediata e consente di applicare automaticamente lo sconto durante il processo di acquisto.

Le FreeBuds Pro 4 sono disponibili nella colorazione Black con spedizione gratuita per ordini superiori a una determinata soglia. L’offerta rappresenta un risparmio complessivo del 38% rispetto al prezzo di listino, rendendo questi auricolari premium accessibili a un pubblico più ampio.

Qui potete trovare la nostra recensione!

Per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia, iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech: https://t.me/prezzitech e per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto, seguite ErroriBomba: https://t.me/erroribomba.