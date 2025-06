Huawei propone un’interessante promozione sul suo ultimo smartwatch dedicato al fitness. Il Huawei Watch Fit 4 Pro è ora disponibile a soli 239€ invece di 279€, grazie a uno sconto di 40€ ottenibile inserendo il codice ATUTTOFIT4 al momento dell’acquisto sullo store ufficiale. Un’opportunità da cogliere al volo per chi cerca un dispositivo wearable completo, elegante e ricco di funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica.

Huawei Watch Fit 4 Pro: tecnologia e fitness in un design elegante

Il Huawei Watch Fit 4 Pro si distingue per il suo brillante display AMOLED da 1,82 pollici che offre colori vivaci e un’eccellente visibilità anche sotto la luce diretta del sole. Con un peso di appena 30,4 grammi (senza cinturino), questo smartwatch risulta estremamente leggero e confortevole da indossare tutto il giorno, anche durante l’attività sportiva più intensa.

La dotazione di sensori è particolarmente completa e include il monitoraggio della frequenza cardiaca, della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), della temperatura corporea, della pressione sanguigna e persino della frequenza respiratoria. Queste funzionalità lo rendono un vero e proprio centro di controllo per la salute personale, ideale per gli appassionati di fitness che desiderano tenere traccia dei loro progressi con precisione.

L’autonomia è uno dei punti di forza di questo dispositivo, grazie alla batteria da 400 mAh che garantisce fino a 7 giorni di utilizzo con un uso regolare e può arrivare fino a 10 giorni in modalità risparmio energetico. Il sistema operativo Harmony OS assicura prestazioni fluide e un’interfaccia intuitiva, permettendo di accedere rapidamente a tutte le funzionalità.

Il design è curato nei minimi dettagli, con dimensioni di 44,5 × 40,0 × 9,3 mm e compatibilità con polsi di dimensioni tra 130 e 210 mm. Il cinturino in nylon verde aggiunge un tocco di stile, mentre la resistenza all’acqua lo rende adatto anche per il nuoto e altre attività acquatiche.

Dettagli dell’offerta esclusiva su Huawei Store

Il Huawei Watch Fit 4 Pro è attualmente disponibile sullo Huawei Store al prezzo scontato di 239€ invece di 279€, con un risparmio netto di 40€ (circa il 14% di sconto). Per ottenere questo prezzo vantaggioso è necessario inserire il codice promozionale ATUTTOFIT4 al momento del checkout.

La promozione rappresenta un’ottima occasione per acquistare uno smartwatch di fascia alta a un prezzo più accessibile. Nonostante l’ecosistema di app sia più limitato rispetto ad altre piattaforme, le funzionalità integrate e l’eccellente autonomia rendono questo dispositivo una scelta consigliata per chi cerca un wearable completo e affidabile. Inoltre, sono previste altre due promo interessanti: extra cinturino in omaggio e con 9€ in più ricevi HUAWEI Scale 3

Il Huawei Watch Fit 4 Pro è disponibile in diverse varianti di colore del cinturino, permettendo di personalizzare l’aspetto in base alle proprie preferenze. La spedizione è gestita direttamente dallo store ufficiale Huawei, garantendo affidabilità e rapidità nella consegna.

Qui potete trovare la nostra recensione su YouTube!

Per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia iscrivetevi al canale Telegram PrezziTech https://t.me/prezzitech ed ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.