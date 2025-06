Se siete alla ricerca di un proiettore che unisca qualità e convenienza, il Magcubic HY300 Pro 4K Projector è la scelta ideale. Questo dispositivo offre un’esperienza visiva di alto livello grazie alle sue caratteristiche tecniche avanzate, ora disponibile su AliExpress a un prezzo incredibilmente scontato. Vediamo come questo proiettore Android può trasformare le vostre serate cinema e presentazioni in vere esperienze immersive.

Magcubic HY300 Pro: caratteristiche tecniche e vantaggi

Il Magcubic HY300 Pro 4K Projector è progettato per offrire una qualità d’immagine eccezionale, grazie al supporto per contenuti 4K e una luminosità di 260 ANSI lumen. Questo garantisce immagini nitide e brillanti, perfette sia per l’uso domestico che per proiezioni all’aperto. Il proiettore è dotato di un sistema operativo Android 11, che permette l’accesso a un’ampia gamma di applicazioni e servizi, rendendo l’intrattenimento ancora più versatile.

Ecco alcune delle specifiche tecniche che lo rendono un dispositivo di spicco:

Risoluzione : 1280 x 720P, con supporto per contenuti 4K

: 1280 x 720P, con supporto per contenuti 4K Connettività : Dual WiFi per una connessione internet stabile

: Dual WiFi per una connessione internet stabile Bluetooth 5.0 : Per connettersi facilmente a vari dispositivi

: Per connettersi facilmente a vari dispositivi Processore: Allwinner H713, che assicura operazioni fluide e riproduzione video senza intoppi

Nonostante la risoluzione nativa sia di 1280 x 720P, il supporto per contenuti 4K e la luminosità elevata lo rendono un’ottima scelta per chi cerca un proiettore potente a un prezzo accessibile.

Dettagli dell’offerta: un’opportunità da non perdere

L’offerta su AliExpress per il Magcubic HY300 Pro 4K Projector è un’occasione imperdibile. Il prezzo originale di circa 40 euro è stato ridotto a 18,69 euro, e utilizzando il codice coupon IFPTU8H, il prezzo scende ulteriormente a 16,92 euro. Questo rappresenta un risparmio considerevole, rendendo il proiettore un affare assoluto per chi desidera qualità senza compromessi.

Prezzo originale : 40 euro

: 40 euro Prezzo scontato : 18,73 euro

: 18,73 euro Prezzo con coupon : 16,73 euro

: 16,73 euro Risparmio totale : oltre il 50%

: oltre il 50% Disponibilità: In stock su AliExpress

Non dimenticate che l’offerta potrebbe essere limitata nel tempo o nelle scorte, quindi vi consigliamo di agire rapidamente per assicurarvi questo proiettore a un prezzo imbattibile.

