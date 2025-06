Samsung Odyssey G5 G55T scende a 269,40€ su MediaWorld con uno sconto eccezionale di 179,60€ rispetto al prezzo di listino. Questo monitor gaming curvo Samsung da 34 pollici con risoluzione Ultra WQHD e refresh rate di 165Hz raggiunge così uno dei prezzi più interessanti mai visti, rappresentando un’opportunità da non perdere per chi cerca un display immersivo senza compromessi. La combinazione di curvatura 1000R, tecnologia AMD FreeSync Premium e tempo di risposta di 1ms lo rendono ideale sia per il gaming competitivo che per l’intrattenimento quotidiano.

Specifiche tecniche e caratteristiche del Samsung Odyssey G5

Samsung Odyssey G5 G55T offre un pannello VA da 34 pollici con risoluzione Ultra WQHD (3440 x 1440 pixel), perfetta per sfruttare al massimo giochi moderni e applicazioni produttive. La curvatura 1000R è progettata per seguire la naturale curvatura dell’occhio umano, garantendo massima immersione e riducendo l’affaticamento visivo durante le sessioni di gioco prolungate.

Le prestazioni gaming sono il punto forte di questo monitor: il refresh rate di 165Hz assicura fluidità estrema nei movimenti rapidi, mentre il tempo di risposta di 1ms (MPRT) elimina praticamente motion blur e ghosting. La tecnologia AMD FreeSync Premium sincronizza perfettamente la frequenza del monitor con quella della scheda grafica, eliminando tearing e stuttering per un’esperienza di gioco cristallina.

Il supporto HDR migliora significativamente contrasto e gamma cromatica, rendendo i colori più vividi e realistici. Il pannello VA garantisce un rapporto di contrasto statico di 2500:1 con angoli di visione di 178° sia orizzontali che verticali. La luminosità di 250 cd/m² e il supporto del 72% dello spazio colore NTSC completano un quadro tecnico di tutto rispetto per la fascia di prezzo.

La connettività include porte HDMI e DisplayPort per collegare facilmente console, PC e altri dispositivi. Le dimensioni contenute (806,6 x 380,9 x 152,7 mm) e il peso di 5,2 kg lo rendono facilmente posizionabile su qualsiasi scrivania.

Dettagli dell’offerta su MediaWorld

L’offerta su MediaWorld porta Samsung Odyssey G5 G55T da 449€ a soli 269,40€, con un risparmio netto di 179,60€ che corrisponde a uno sconto del 40%. Si tratta di un prezzo particolarmente aggressivo per un monitor gaming di queste caratteristiche, considerando che la media di mercato per display simili si aggira intorno ai 350-400€.

La promozione è disponibile sia online che nei punti vendita fisici MediaWorld, con spedizione gratuita per gli acquisti online. Il prodotto è coperto dalla garanzia ufficiale Samsung di 2 anni e beneficia del servizio clienti MediaWorld per eventuali problematiche post-vendita.

Per averlo a questo prezzo, occorre avere tessera MW Club. La registrazione a MW Club è completamente gratuita e può essere effettuata al seguente link, sbloccando immediatamente l’accesso a questa promozione esclusiva.

Le recensioni degli utenti confermano la qualità del prodotto: su Amazon mantiene una valutazione media di 4,2 stelle su 5, mentre RTINGS.com gli ha assegnato un punteggio di 7,8/10, elogiando particolarmente le prestazioni gaming e il rapporto qualità-prezzo. Gli aspetti più apprezzati includono la fluidità di gioco, l’immersività della curvatura e la versatilità d’uso tra gaming e produttività.

