HP Victus 16-s1003sl scende a 1.399,99€ su Amazon, segnando un risparmio di circa 200€ rispetto al prezzo solito di 1.599€. Questo notebook gaming di fascia alta combina il potente processore AMD Ryzen 7-8845HS con la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060 da 8GB, offrendo prestazioni eccellenti per gaming e produttività. Con 32GB di RAM e 1TB di SSD, rappresenta una soluzione completa per chi cerca un laptop gaming senza compromessi.

Hp Victus 16-s1003sl: specifiche tecniche di alto livello

HP Victus 16-s1003sl si distingue per una configurazione hardware di fascia premium che garantisce prestazioni elevate in ogni scenario d’uso. Il cuore pulsante è il processore AMD Ryzen 7-8845HS, un chip di ultima generazione ottimizzato per gaming e multitasking intensivo, affiancato dalla potente NVIDIA GeForce RTX 4060 con 8GB di memoria dedicata.

Il display da 16,1 pollici Full HD IPS con tecnologia antiriflesso offre una luminosità di 300 nits e soprattutto un refresh rate di 165Hz, caratteristica fondamentale per un’esperienza di gioco fluida e priva di motion blur. La tecnologia AMD FreeSync Premium elimina il fastidioso screen tearing, sincronizzando perfettamente GPU e monitor.

La dotazione di memoria è particolarmente generosa: 32GB di RAM permettono di gestire senza problemi gaming, streaming e applicazioni pesanti simultaneamente, mentre l’SSD da 1TB garantisce tempi di avvio rapidissimi e caricamenti istantanei. Completano il quadro la webcam HyperX TNR per streaming di qualità e Windows 11 preinstallato con tutti gli ultimi aggiornamenti di sicurezza.

Offerta Amazon: nuovo minimo storico

L’offerta attuale su Amazon porta HP Victus 16-s1003sl a 1.399,99€, con un risparmio considerevole rispetto al prezzo a cui si trova solitamente, 1.599€.

Il prezzo rappresenta un’ottima opportunità per chi cerca un laptop gaming completo senza dover scendere a compromessi su RAM e storage. La disponibilità è immediata tramite Amazon, che garantisce spedizione rapida e servizio clienti affidabile. Non sono presenti coupon aggiuntivi o promozioni Prime specifiche, ma il prezzo attuale risulta già molto competitivo per un sistema con queste caratteristiche tecniche.

