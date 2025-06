Polaroid Now Gen 2 in colorazione rossa scende a 99,90€ su Amazon, raggiungendo il minimo storico con un risparmio di oltre 110€ rispetto al prezzo di listino. Un’opportunità imperdibile per chi desidera riscoprire il fascino della fotografia istantanea con un dispositivo moderno che unisce nostalgia e innovazione. Questo bundle include anche 40 pellicole i-Type, rendendo l’offerta ancora più conveniente per iniziare subito a scattare.

Polaroid Now Gen 2: tecnologia moderna per la fotografia istantanea

Polaroid Now Gen 2 rappresenta l’evoluzione della celebre fotocamera istantanea, progettata per coniugare il fascino vintage del brand con le moderne esigenze fotografiche. Il cuore del dispositivo è il sistema autofocus a 2 lenti che regola automaticamente la messa a fuoco, garantendo immagini sempre nitide senza complicazioni tecniche.

La fotocamera integra un flash accurato e bilanciato che si adatta alle diverse condizioni di illuminazione, migliorando significativamente la qualità degli scatti rispetto ai modelli precedenti. Le modalità creative includono autoscatto e doppia esposizione, perfette per sperimentare e creare immagini artistiche uniche.

Un aspetto particolarmente apprezzabile è l’attenzione alla sostenibilità ambientale: il 40% dei materiali utilizzati proviene da fonti riciclate, dimostrando l’impegno del brand verso pratiche eco-friendly. Le dimensioni compatte di 150,2 x 112,2 x 94 mm e il peso di 455,8 grammi la rendono facilmente trasportabile, mentre la batteria garantisce fino a 15 rullini con una singola ricarica.

La compatibilità con pellicole i-Type e 600 mantiene la tradizione Polaroid, offrendo la possibilità di utilizzare diversi formati di pellicola secondo le proprie preferenze creative.

Bundle completo con risparmio eccezionale su Amazon

L’offerta Amazon propone Polaroid Now Gen 2 in elegante colorazione rossa al prezzo di 99,90€, con un risparmio del 52% rispetto ai 209,98€ di listino. Il bundle include 40 pellicole i-Type colore, un valore aggiunto considerevole dato che normalmente le pellicole hanno un costo significativo.

La spedizione è gestita direttamente da Amazon, garantendo tempi di consegna rapidi e affidabilità del servizio. L’offerta rappresenta il minimo storico per questo modello, rendendo accessibile una fotocamera che normalmente si posiziona in una fascia di prezzo superiore.

Il pacchetto risulta particolarmente conveniente per chi si avvicina per la prima volta alla fotografia istantanea, eliminando la necessità di acquisti separati e permettendo di iniziare immediatamente a sperimentare con le 40 stampe incluse.

