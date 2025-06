Prezzo stracciato per il bundle JBL: due cuffie on-ear al 67% di sconto. L’offerta Amazon di oggi è di quelle da non lasciarsi sfuggire: un pacchetto che include sia le JBL Tune 660BTNC con cancellazione attiva del rumore che le JBL Tune 510BT, entrambe wireless, a soli 49,90€ invece di 149,98€. Un risparmio di ben 100€ per due prodotti di qualità firmati JBL, perfetti per ogni esigenza d’ascolto.

Due cuffie JBL per ogni situazione d’ascolto

Il bundle in offerta comprende due modelli complementari che coprono tutte le esigenze d’ascolto quotidiane. Le JBL Tune 660BTNC sono cuffie on-ear wireless dotate di tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC), ideali per isolarsi dai rumori esterni durante viaggi, pendolarismo o sessioni di studio. Offrono fino a 44 ore di autonomia con ANC attiva, che salgono a ben 55 ore disattivando questa funzione.

Il secondo modello incluso, le JBL Tune 510BT, sono cuffie on-ear wireless più leggere e semplici, perfette per l’uso quotidiano con 40 ore di autonomia. Entrambi i modelli condividono caratteristiche di qualità come il celebre JBL Pure Bass Sound, che garantisce bassi profondi e potenti, driver da 32 mm e la funzione di ricarica rapida che con soli 5 minuti di carica assicura 2 ore di riproduzione.

La praticità è un altro punto di forza: entrambe le cuffie sono pieghevoli per occupare meno spazio quando non in uso, dispongono di microfono integrato per chiamate in vivavoce e permettono la connessione multi-point per passare facilmente da un dispositivo all’altro. Il design è leggero (166 grammi per le 660BTNC e 160 grammi per le 510BT) e confortevole anche per sessioni d’ascolto prolungate.

Un’offerta imperdibile con il 67% di sconto

L’offerta attuale su Amazon propone questo bundle di due cuffie JBL a soli 49,90€ invece di 149,98€, con uno sconto del 67% sul prezzo originale. Si tratta di un’occasione eccezionale considerando che normalmente il solo modello con cancellazione del rumore (660BTNC) costa intorno agli 80€, mentre il modello 510BT si aggira sui 40-50€ quando acquistati separatamente.

Questo pacchetto rappresenta una soluzione completa per chi cerca versatilità: le 660BTNC per ambienti rumorosi e le 510BT come alternativa più leggera per l’uso quotidiano. La qualità audio JBL, l’eccellente autonomia e la costruzione solida rendono questo bundle un investimento eccellente, soprattutto a questo prezzo fortemente scontato.

Disponibili anche nere:



Non perdete le migliori offerte sulla tecnologia! Iscrivetevi al canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech ed ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.