OPPO Enco Buds2 scendono a soli 16,99€ su Amazon, rappresentando un’ottima opportunità per chi cerca auricolari true wireless economici senza particolari pretese. Questi auricolari del brand cinese offrono funzionalità essenziali come Bluetooth 5.2, resistenza IPX4 e una batteria da 28 ore totali, rendendoli perfetti per l’uso quotidiano. Con driver da 10mm in titanio e cancellazione del rumore per le chiamate, si posizionano come una scelta conveniente per studenti e utenti casual.

Specifiche tecniche e caratteristiche di OPPO Enco Buds2

OPPO Enco Buds2 montano driver da 10mm con diaframma in titanio, una scelta tecnica che garantisce un suono più nitido e dinamico rispetto ai driver standard presenti in questa fascia di prezzo. Il Bluetooth 5.2 assicura una connessione stabile e a bassa latenza, ideale per streaming musicale e gaming.

L’autonomia rappresenta uno dei punti di forza: fino a 7 ore di riproduzione continua con una singola carica, estendibili fino a 28 ore totali grazie alla custodia di ricarica da 460mAh. Gli auricolari stessi integrano batterie da 40mAh ciascuno, con tempi di ricarica completa di circa 1,5 ore.

La resistenza IP5X per la polvere e IPX4 per l’acqua li rende adatti all’uso sportivo e alle condizioni atmosferiche avverse. La cancellazione del rumore AI si attiva durante le chiamate, filtrando i rumori ambientali per conversazioni più chiare.

Tra le funzionalità aggiuntive troviamo:

Gaming Mode per ridurre la latenza durante il gaming

per ridurre la latenza durante il gaming Controlli touch per gestire musica e chiamate

per gestire musica e chiamate Enco Live Stereo Sound Effect per un audio più coinvolgente

per un audio più coinvolgente Controllo fotocamera tramite doppio tap

Offerta Amazon a prezzo conveniente

Su Amazon trovate OPPO Enco Buds2 in colorazione bianca a 16,99€, un prezzo particolarmente interessante per auricolari true wireless con queste caratteristiche. L’offerta è valida sulla versione italiana del prodotto, con spedizione gratuita per ordini superiori a 25€ o con abbonamento Prime.

Si tratta di auricolari pensati per chi non ha particolari pretese in termini di qualità audio audiofila, ma cerca una soluzione economica e funzionale per l’uso quotidiano. Il rapporto qualità-prezzo risulta competitivo, considerando la presenza di funzioni come la modalità gaming, la resistenza agli agenti atmosferici e l’autonomia estesa.

La disponibilità è immediata con consegna rapida tramite il servizio Amazon, mentre la garanzia italiana assicura assistenza post-vendita nel territorio nazionale.

