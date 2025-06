L’estate è il momento giusto per acquistare una nuova bici elettrica e la promozione in corso su GOGOBEST rappresenta l’occasione per scegliere un modello di qualità a un prezzo davvero interessante. L’offerta in corso riguarda la AVAKA R1 che ha tutte le carte in regola per essere considerata come uno dei “best buy” del momento per l’acquisto di una nuova ebike. Ecco i dettagli della promozione.

AVAKA R1: i dettagli dell’offerta

La ebike AVAKA R1 è uno dei modelli più interessanti disponibili in questo momento per gli utenti alla ricerca di una bici elettrica dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Adatta sia per l’uso in città che per i percorsi offroad, il modello può contare su un motore brushless da 250 W, con una coppia motrice che arriva a 35 Nm, a cui viene abbinata una batteria da 36V e 7,8 Ah.

Da segnalare un’autonomia di circa 45 chilometri e un tempo di ricarica di circa 4 ore. La bici può arrivare a una velocità massima di 25 km/h quando spinta dal motore elettrico. Tra le specifiche troviamo il cambio Shimano a 7 velocità, gli pneumatici da 27,5*1,26 pollici e un display LCD. La capacità di carico è di 140 chilogrammi. La bici è pensata per utenti con altezza compresa tra 165 e 200 cm.

Sfruttando la promo in corso su GOGOBEST è ora possibile acquistare la AVAKA R1 con un prezzo ridotto a 549,99 euro (invece di 899,99 euro) sfruttando lo sconto già attivo in pagina e lo sconto aggiuntivo garantito dal codice promozionale YS520 da aggiungere al momento del check-out. La ebike viene spedita da un magazzino in UE, senza alcun costo aggiuntivo. È possibile scegliere tra due colorazioni, la Grey e la White. Per sfruttare la promo basta premere sul link qui di sotto.