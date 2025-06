ASUS ROG Strix XG349C è sceso a un prezzo davvero interessante su MediaWorld. Questo monitor gaming Asus da 34 pollici ultra-wide con risoluzione UWQHD 3440×1440 e refresh rate fino a 180Hz rappresenta un’opportunità imperdibile per chi cerca prestazioni elevate senza compromessi. L’offerta diventa ancora più vantaggiosa per i membri MW Club, che possono ottenere uno sconto di 320€ e portare il prezzo finale a soli 479,99€ invece di 799,99€.

ASUS ROG Strix XG349C: specifiche tecniche per il gaming estremo

ASUS ROG Strix XG349C si distingue nel panorama dei monitor gaming grazie a caratteristiche tecniche di alto livello. Il pannello IPS da 34 pollici offre una risoluzione Ultra-Wide Quad HD di 3440×1440 pixel, garantendo un’esperienza visiva immersiva ideale per gaming e produttività.

Le prestazioni sono eccezionali: refresh rate overcloccabile fino a 180Hz combinato con un tempo di risposta di 1ms GTG eliminano motion blur e ghosting anche nei giochi più frenetici. Il supporto G-Sync Compatible assicura una sincronizzazione perfetta con le schede grafiche NVIDIA, riducendo screen tearing e stuttering.

La qualità dell’immagine è garantita dalla copertura del 135% dello spazio colore sRGB e dalla certificazione DisplayHDR 400, che offrono colori vividi e contrasti migliorati. Il rapporto di contrasto dinamico di 100.000.000:1 e la luminosità di 400 cd/m² completano un pacchetto tecnico di livello professionale.

La connettività è versatile con porte HDMI, DisplayPort e USB Type-C, quest’ultima particolarmente utile per collegare laptop moderni con un singolo cavo. Gli angoli di visione di 178° sia orizzontali che verticali mantengono la qualità dell’immagine da qualsiasi posizione.

Offerta MediaWorld: sconto esclusivo per membri MW Club

ASUS ROG Strix XG349C è disponibile su MediaWorld al prezzo di 799,99€, ma l’offerta più interessante è riservata ai membri MW Club. Con la registrazione gratuita al programma fedeltà, il prezzo scende drasticamente a 479,99€, garantendo un risparmio di 320€ pari al 40% di sconto.

La registrazione a MW Club è completamente gratuita e può essere effettuata al seguente link, sbloccando immediatamente l’accesso a questa promozione esclusiva. L’offerta rappresenta un’opportunità rara per un monitor di questa categoria, considerando che il prezzo di listino si aggira normalmente intorno ai 799€ presso altri rivenditori.

Il monitor include spedizione gratuita e la garanzia ufficiale ASUS, elementi che aumentano ulteriormente il valore dell’offerta. Le dimensioni di 815 x 366 x 142 mm e il peso di 5,6 kg lo rendono adatto alla maggior parte delle configurazioni desktop, mentre il design ergonomico con illuminazione RGB personalizzabile aggiunge un tocco estetico gaming.

