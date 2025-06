Un’occasione imperdibile per chi cerca un mouse wireless di qualità: Logitech MX Anywhere 3S (di cui trovate qui la recensione) è ora disponibile su Amazon a soli 49,99€ invece di 69,99€, con uno sconto del 29%. Questo mouse compatto, lanciato a giugno 2023 come aggiornamento del popolare MX Anywhere 3, offre prestazioni superiori in un formato portatile, perfetto per professionisti sempre in movimento. Vediamo nel dettaglio cosa rende questo dispositivo un affare da non perdere a questo prezzo.

Prestazioni e caratteristiche del Logitech MX Anywhere 3S

Il Logitech MX Anywhere 3S si distingue per il suo sensore ad alta precisione da 8K DPI, capace di funzionare praticamente su qualsiasi superficie, anche sul vetro. Una delle novità più apprezzate di questa versione è l’introduzione dei clic silenziosi, che riducono drasticamente il rumore durante l’utilizzo, rendendolo ideale per ambienti di lavoro condivisi o silenziosi.

La rotella di scorrimento MagSpeed rappresenta un altro punto di forza: permette uno scorrimento veloce e preciso, con la possibilità di passare alla modalità a scatti per una navigazione più controllata. Il mouse è estremamente versatile grazie alla compatibilità multi-dispositivo e multi-OS, supportando Windows, macOS, Linux e Chrome OS.

Nonostante le dimensioni compatte, il dispositivo non rinuncia alla personalizzazione con pulsanti programmabili che possono essere configurati per diverse funzioni e applicazioni tramite il software Logitech Options+. La ricarica USB-C garantisce una rapida ricarica della batteria, che offre un’autonomia prolungata: con soli 3 minuti di ricarica si ottengono fino a 3 ore di utilizzo.

Disponibile nella colorazione Grafite, questo mouse wireless coniuga eleganza e funzionalità in un design ergonomico e leggero, pensato per essere trasportato ovunque senza sacrificare le prestazioni.

Dettagli dell’offerta imperdibile

L’offerta attuale porta il Logitech MX Anywhere 3S al prezzo di 49,99€, con un risparmio netto di 20€ rispetto al prezzo originale di 69,99€. Questo rappresenta uno sconto del 29%, rendendo il momento attuale particolarmente favorevole per l’acquisto.

Il mouse è disponibile con spedizione rapida su Amazon e beneficia di tutti i vantaggi del servizio clienti del marketplace, inclusa la possibilità di reso. La colorazione in promozione è la versione Grafite, elegante e professionale, adatta a qualsiasi ambiente di lavoro.

Considerando le caratteristiche premium di questo dispositivo – sensore 8K DPI, clic silenziosi, scorrimento MagSpeed, compatibilità multi-dispositivo e ricarica USB-C – il prezzo scontato lo posiziona come una delle opzioni più convenienti nella sua categoria di mouse wireless professionali.

