Arriva da Amazon l’occasione giusta per acquistare un ottimo Mini PC Windows 11 con una spesa inferiore ai 200 euro. Il modello in offerta è il Blackview MP20 e, grazie alla possibilità di combinare alcuni coupon, è possibile ridurre il prezzo ottenendo uno sconto netto al momento del check-out. Sfruttando la promo è possibile acquistare il Mini PC di Blackview con un prezzo ridotto fino a 169,99 euro. Andiamo a scoprire i dettagli della promo in corso su Amazon:

L’offerta Amazon per il Blackview MP20

Partiamo direttamente dal prezzo, il Blackview MP20 costa 299,99 euro di listino. Applicando il coupon da 100 euro e il codice promozionale OHQ7ZVHG presenti nella pagina del prodotto e aggiungendo il codice sconto YOTXI58R al momento del check-out (premendo su Usa un buono regalo, un voucher o un codice promozionale per accedere al campo dedicato ai codici sconto) è possibile ottenere uno sconto complessivo di 130 euro. In questo modo, il Mini PC sarà disponibile a 169,99 euro.

Il Mini PC di Blackview è molto compatto (10 x 10 x 3,5 centimetri) e leggero (265 grammi) e include il supporto VESA per il collegamento dietro al monitor o a un TV. In rapporto al prezzo, le specifiche tecniche sono ottime. Il modello, infatti, è dotato dell’Intel Processor N150 con CPU Quad-Core (con PBP da 6 W e frequenza turbo di 3,6 GHz) e GPU integrata. Si tratta di un chip a basso consumo che può offrire ottime prestazioni nell’utilizzo di tutti i giorni.

Il processore è affiancato da 16 GB di memoria RAM (con possibilità di espansione fino a 32 GB) e da un SSD da 512 GB. C’è anche il supporto Wi-Fi 6 oltre al Bluetooth 5.2 e a una porta RJ45 Gigabit. La dotazione include anche 2 porte USB 3.0, 2 porte USB 2.0, 1 porta HDMI, 1 porta DP e un jack audio. È possibile collegare e gestire due monitor 4K. Il sistema operativo è Windows 11 Pro.

Sfruttando i codici presenti nella pagina del prodotto e il codice sconto YOTXI58R da aggiungere al momento del check-out, Blackview MP20 è ora acquistabile al prezzo scontato di 169,99 euro. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo ed è accessibile tramite il link qui di sotto.