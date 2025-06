Nintendo Switch 2 fa il suo debutto su AliExpress con uno niente male. La nuova generazione della console ibrida di Nintendo promette di rivoluzionare il gaming portatile con specifiche tecniche decisamente superiori al modello precedente. Con un display da 7,9 pollici e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, questa console punta a conquistare sia i giocatori casual che gli appassionati più esigenti. L’offerta porta il prezzo finale a 498,26 euro, rappresentando un’opportunità interessante per chi desidera essere tra i primi a provare l’evoluzione della famiglia Switch.

Nintendo Switch 2: display da 7,9 pollici e prestazioni next-gen

Nintendo Switch 2 segna un importante passo avanti rispetto alla generazione precedente, partendo dal display LCD da 7,9 pollici che offre una diagonale significativamente maggiore per un’esperienza di gioco più immersiva. La risoluzione Full HD 1080p garantisce immagini nitide e dettagliate, mentre la frequenza di aggiornamento di 120Hz rappresenta una vera rivoluzione per il gaming portatile Nintendo, promettendo fluidità superiore in tutti i titoli compatibili.

I nuovi Joy-Con2 introducono miglioramenti ergonomici e funzionalità aggiuntive che dovrebbero risolvere alcune criticità dei controller precedenti. La modalità TV rimane una caratteristica fondamentale, permettendo di passare seamlessly dal gaming portatile a quello su schermo grande. L’architettura interna, pur non essendo completamente dettagliata, dovrebbe garantire prestazioni superiori per supportare al meglio la maggiore risoluzione e frequenza di aggiornamento del display.

La compatibilità con l’ecosistema Nintendo e la possibilità di utilizzare la console sia in modalità handheld che docked la rendono versatile per ogni situazione di gioco. La politica di reso di 15 giorni offerta da AliExpress aggiunge un ulteriore livello di sicurezza per chi decide di acquistare questa nuova console.

Super sconto con codice dedicato per la nuova Switch 2 con Mario Kart World

L’offerta su AliExpress permette di acquistare il bundle Nintendo Switch 2 + Mario Kart World a 498,26 euro, un prezzo piuttosto allettante, specie considerando che è appena arrivata sul mercato.

La console è disponibile immediatamente con spedizione internazionale e viene fornita con Mario Kart World e una garanzia di reso di 15 giorni, che offre una certa tranquillità per gli acquisti internazionali. È importante verificare i tempi di consegna specifici per l’Italia e considerare eventuali costi aggiuntivi di spedizione o dazi doganali che potrebbero applicarsi agli ordini provenienti da AliExpress.

L’offerta rappresenta una grande opportunità per accedere alla nuova console Nintendo a un prezzo ridotto, considerando che si tratta di un prodotto appena lanciato sul mercato.

