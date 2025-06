È il momento giusto per comprare un nuovo Mini PC con un rapporto qualità/prezzo ottimo. Celebrate la GEEKOM Fan Appreciation Week! Sfruttate i prezzi più bassi dell’anno grazie a una serie di sconti che possono raggiungere il 40%. Il top di gamma IT13 2025 Edition, ad esempio, è in offerta a meno di 650 euro.



L’offerta del giorno riguarda proprio GEEKOM IT13 nella “2025 Edition” che può essere acquistata a prezzo scontato dallo store ufficiale GEEKOM, brand oramai di riferimento assoluto per il settore dei Mini PC, con spedizione che partirà da un magazzino europeo. Con un coupon sconto esclusivo è possibile ottenere un risparmio extra sul costo del Mini PC, già scontato. Andiamo a scoprire i dettagli della promozione legata a una settimana di sconti speciali in corso sullo store ufficiale GEEKOM.

GEEKOM IT13 2025 Edition: l’offerta

La promozione è davvero interessante. Tramite lo store ufficiale GEEKOM è ora possibile acquistare il GEEKOM IT13 2025 Edition con un prezzo ridotto a 636,65 euro (a fronte di un listino di 949 euro). La promo riguarda la versione con 1 TB di SSD. In sconto, però, c’è anche la versione da 2 TB che viene proposta a 670,15 euro.

Nel prezzo è inclusa anche la custodia ufficiale, utile per trasportare in sicurezza il computer. L’offerta in questione è legata all’utilizzo del codice sconto TTIT1315 che garantisce il 15% di sconto rispetto al prezzo mostrato in pagina. Il coupon va inserito al momento del check-out, nel campo “Codice coupon“.

Grazie a questa promozione, il Mini PC diventa un vero e proprio “best buy” tra i Mini PC, con un rapporto qualità/prezzo ottimo. Il computer è dotato del processore Intel Core i9-13900HK, con 14 core e 20 thread e con un TDP di 45 W. Il modello in questione ha grafica integrata Intel Iris Xe.

Il chip di Intel ha prestazioni molto elevate, soprattutto considerando la fascia di prezzo a cui viene proposto. La dotazione tecnica include anche 32 GB di memoria RAM (con possibilità di espansione fino a 64 GB). Ci sono anche due slot per espandere la memoria interna (un M2.2242 e uno per dischi SATA da 2,5 pollici).

La dotazione di porte comprende:

un jack audio da 3,5 mm e due USB-A 3.0 nella parte frontale

due USB-A 3.0, una Ethernet da 2,5 Gbps, due HDMI 2.0 e due USB-C 4.0 nella parte posteriore

unlo slot per schede SD laterale

Il Mini PC supporta fino a 4 schermi esterni e permette di sfruttare la connettività Wi-Fi 6E e il Bluetooth 5.2. C’è anche il supporto VESA, per il montaggio dietro allo schermo. Il sistema operativo è Windows 11 Pro.

Per accedere alla promo e acquistare il GEEKOM IT13 2025 Edition a prezzo scontato basta seguire il link qui di sotto. Da segnalare che ci sono 3 anni di garanzia inclusi nel prezzo.