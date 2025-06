LG OLED evo G4 da 55 pollici scende a un prezzo minimo storico di 1.095€ su Amazon, con uno sconto eccezionale di oltre 1.300€ rispetto al prezzo di listino e di oltre 200€ sul solito prezzo. Si tratta di un’opportunità imperdibile per portarsi a casa uno dei televisori OLED più avanzati del 2024, caratterizzato dalla tecnologia Micro Lens Array e dal processore α11 AI che garantiscono prestazioni al vertice della categoria. Il modello OLED55G45LW rappresenta il top di gamma della serie G4, pensato tanto per gli appassionati di cinema quanto per i gamer più esigenti. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo televisore così speciale e i dettagli di questa offerta straordinaria.

LG OLED evo G4: tecnologia oled all’avanguardia con processore α11

LG OLED evo G4 integra la più recente tecnologia OLED evo con Micro Lens Array (MLA), una soluzione che migliora significativamente la luminosità e l’accuratezza cromatica rispetto ai precedenti pannelli OLED. Il processore α11 AI elabora in tempo reale ogni contenuto, ottimizzando automaticamente immagini e audio attraverso algoritmi di intelligenza artificiale avanzati.

Il Brightness Booster Max porta la luminosità a livelli superiori rispetto ai modelli precedenti, rendendo questo televisore perfetto anche per ambienti molto illuminati. La risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel) si combina con il supporto per Dolby Vision, garantendo una resa cromatica eccezionale con neri perfetti e colori vividi che solo la tecnologia OLED può offrire.

Dal punto di vista audio, il sistema integrato eroga 60W di potenza attraverso altoparlanti 4.2 canali, con capacità di virtual up-mixing fino a 11.1.2 canali per un’esperienza sonora immersiva. La piattaforma webOS 24 assicura un’interfaccia utente fluida e intuitiva, con accesso immediato a tutte le principali piattaforme di streaming e applicazioni.

Per i gamer questo modello eccelle grazie alle 4 porte HDMI 2.1 che supportano la risoluzione 4K@144Hz, compatibilità NVIDIA G-SYNC e Variable Refresh Rate (VRR) per eliminare tearing e stuttering. La connettività Wi-Fi 6 garantisce streaming in alta qualità senza interruzioni, mentre l’integrazione ThinQ AI permette il controllo vocale e l’integrazione con l’ecosistema smart home.

Offerta amazon: risparmio di oltre 1.000€ sul prezzo di listino

Su Amazon Italia, LG OLED evo G4 55″ è disponibile a 1.095€ invece di 1.336€, con un risparmio di 241€. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello premium, lanciato sul mercato nel 2024 come televisore di punta della gamma LG.

L’offerta include la staffa a muro per l’installazione, permettendo di montare il televisore a parete sfruttando il design ultra-sottile caratteristico della serie G4. La spedizione gratuita è garantita per tutti gli ordini, mentre la garanzia Amazon di 2 anni copre completamente l’acquisto.

Il modello OLED55G45LW in colorazione nera è immediatamente disponibile, ma considerando l’entità dello sconto e la popolarità del prodotto, le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente. Amazon non ha specificato una data di scadenza per questa promozione, suggerendo di approfittarne il prima possibile per non perdere questa opportunità eccezionale.

