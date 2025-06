I prodotti Secretlab sono sempre tra i più desiderati dai videogiocatori, soprattutto per quanto riguarda le sedie da gaming, in grado di garantire comfort, personalizzazione e tanti stili tra cui scegliere quello preferite. In questo momento c’è una promo da cogliere al volo. Per i fan dell’universo di Warhammer, infatti, è ora disponibile in sconto la sedia TITAN Evo in versione Warhammer 40.000 Ultramarines. Da segnalare anche una promo lancio per la scrivania MAGNUS Pro a tema Warhammer 40.000. Ecco tutti i dettagli sulle offerte.

Un’offerta imperdibile per i fan di Warhammer

La TITAN Evo è uno dei prodotti di riferimento per la gamma Secretlab. Si tratta di una sedia da gaming ricca di funzioni e in grado di adattarsi alle differenti esigenze degli utenti. In questo momento, ci sono diverse varianti di questa sedia da poter acquistare in sconto, con un risparmio fino a 100 euro al momento del check-out. Una delle promo più interessanti riguarda la versione Warhammer 40,000 Ultramarines.

Questa sedia da gaming è ora disponibile con un prezzo di 624 euro invece di 719 euro. Da segnalare, inoltre, che registrandosi alla newsletter, tramite il pop-up che vi apparirà al momento dell’accesso al sito, potrete ottenere uno sconto extra di 30 euro. In questo modo, l’acquisto può essere completato con un prezzo di 594 euro.

C’è anche una versione XL che costa 50 euro in più (si tratta di una soluzione pensata per utenti alti più di 1,8 metri). Come per tutti i prodotti Secretlab, inoltre, ci sono tanti accessori che consentono di personalizzare al massimo la sedia, con le varie estensioni pensate per migliorare il comfort, ad esempio.

Per i fan di Warhammer c’è un altro prodotto da tenere d’occhio: si tratta di una versione speciale della Secretlab MAGNUS Pro, la scrivania (con dimensioni di 1,5 x 0,7 metri) che rappresenta uno dei prodotti più apprezzati in assoluto del brand. In questo momento, infatti, è in preordine la versione Warhammer 40.000 della scrivania che costa 943 euro invece di 968 euro.

C’è un’altra promozione da considerare: raggiungendo un totale di 1.300 euro al carrello (con gli accessori o aggiungendo un’altra sedia da gaming o con il bundle sedia+scrivania) c’è uno sconto aggiuntivo di 100 euro che viene applicato in automatico (in caso contrario potete usare il codice SLEV-3MINSPD25) all’importo complessivo dell’ordine. La consegna è gratuita ed è possibile pagare anche in 3 rate senza interessi con PayPal.

Per sfruttare le offerte basta seguire i link qui di sotto.