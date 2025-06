Per trovare uno smartwatch in grado di unire un design elegante e ricercato con funzionalità smart avanzate è possibile puntare sulla gamma Pininfarina Hybrid Watch, con vari prodotti molto interessanti e con la possibilità di abbinamento, tramite l’app Pininfarina Companion, sia agli smartphone Android che agli iPhone.

In occasione della Festa del Papà, che in molti Paesi si celebra la terza domenica di giugno e non il 19 marzo come avviene in Italia, è possibile acquistare i prodotti della gamma Pininfarina Hybrid Watch con uno sconto extra del 15%. Si tratta di un’occasione ottima mettersi al polso uno smartwatch di qualità, riducendo la spesa. Andiamo a scoprire i dettagli:

Pininfarina Hybrid Watch: uno sconto da cogliere al volo

La promozione è molto semplice. Tramite lo store ufficiale di Pininfarina Hybrid Watch è possibile ottenere uno sconto extra del 15% su tutti i prodotti disponibili (smartwatch e accessori) utilizzando il codice sconto FATHERS15, da aggiungere al momento del pagamento. C’è tempo fino al prossimo 15 di giugno per sfruttare la promozione.

Il codice va inserito al momento del check-out, come evidenziato nell’immagine qui di sotto.

Lo sconto è valido anche su più prodotti inclusi in un unico ordine ed è possibile optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi con PayPal, in modo da dilazionare la spesa. La spedizione è gratuita.

Tra i modelli disponibili troviamo il Sintesi, acquistabile a 322,15 euro con il codice sconto, oppure il Senso, disponibile a 339,15 euro.

Trattandosi di prodotti premium, che raramente vengono proposti in sconto, si tratta di una promozione molto interessante e in grado dig arantire un risparmio netto al momento dell’acquisto.

Gli smartwatch sono proposti in varie colorazioni, in modo da poter optare per la versione preferita in base alle proprie preferenze.

Non mancano numerosi accessori, come la base di ricarica e i cinturini. Anche in questo caso è possibile utilizzare il codice sconto per ottenere un risparmio aggiuntivo.

Per accedere alle offerte, utilizzando il coupon FATHERS15, basta seguire il link qui di sotto.

>> Acquista qui un nuovo Pininfarina Hybrid Watch <<