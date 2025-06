AAWireless è un brand sempre più noto grazie ai suoi prodotti che consentono di utilizzare Android Auto in modalità wireless., semplificando la vita agli utenti e consentendo l’accesso a tutte le funzionalità della piattaforma software di Google in modo semplice e senza dover ricorrere a cavi.

Per il futuro, AAWireless sta lavorando a un nuovo progetto: si tratta di AAWireless TWO+ con supporto a Apple CarPlay e Android Auto. Il progetto in questione è attualmente protagonista di una campagna su Indiegogo. Andiamo a scoprire i dettagli.

AAWireless TWO+: Apple CarPlay e Android Auto insieme

Il nuovo AAWireless TWO+ punta a offrire tutti gli elementi che già caratterizzano AAWireless TWO, come la semplicità di utilizzo e di collegamento e la possibilità di cambiare facilmente smartphone, eventualmente anche passando in modo rapido da Android Auto a Apple CarPlay (con un tasto dedicato per il cambio di smartphone).

Il progetto è protagonista di una campagna su Indiegogo che ha già ampiamente superato i 2.500 sostenitori, confermando il grande interesse per una soluzione di questo tipo, destinata ad arricchire in modo significativo la gamma AAWireless, venendo incontro alle esigenze di chi ha un iPhone.

Già in passato, i prodotti AAWireless hanno ottenuto un grande successo su Indiegogo, tanto che il primo adattatore è stato supportato da una campagna lanciata nel corso del 2020. AAWireless TWO è stato lanciato, invece nel 2024 e viene prodotto direttamente in UE.

Per acquistare l’ultima novità della gamma AAWireless per Android Auto (in attesa dell’arrivo della versione + che aggiungerà il supporto a Carplay) è possibile fare riferimento allo store ufficiale, disponibile di seguito. Il prezzo è di 59,99 euro. Con un punteggio di 4,5 su 5 su Trustpilot (basato su oltre 9 mila recensioni), l’adattatore di AAWireless ha già ampiamente dimostrato la sua qualità.