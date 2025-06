In occasione di ANGA COM, la fiera annuale di Colonia dedicata a provider, fornitori e professionisti pensata per le ultime innovazioni del mercato broadband, sono stati presentati da AVM nuovi prodotti della famiglia FRITZ!. Le novità vanno ad ampliare l’offerta Wi-Fi 7 e fibra: andiamo a scoprire di che si tratta.

Le novità AVM della gamma FRITZ!

I nuovi prodotti della gamma FRITZ! lanciati alla fiera sono i seguenti:

FRITZ!Box 7630 : il nuovo modello DSL di fascia entry-level, già equipaggiato con standard Wi-Fi 7;

: il nuovo modello DSL di fascia entry-level, già equipaggiato con standard Wi-Fi 7; FRITZ!Box 4630 : il nuovo router wireless per modem in fibra ottica (ONT) con velocità fino a 2,5 Gbit/s;

: il nuovo router wireless per modem in fibra ottica (ONT) con velocità fino a 2,5 Gbit/s; FRITZ!Repeater 1610 Outdoor : ideale per estendere il segnale nelle aree esterne e garantire una solida copertura Wi-Fi grazie alla connessione in rete tramite Power-over-Ethernet (PoE);

: ideale per estendere il segnale nelle aree esterne e garantire una solida copertura Wi-Fi grazie alla connessione in rete tramite Power-over-Ethernet (PoE); FRITZ!Repeater 1700 e FRITZ!Repeater 2700 : due nuovi repeater Wi-Fi 7 che lavorano in sintonia con un FRITZ!Box o qualsiasi altro router per estendere la connessione Internet in ogni angolo della casa/ufficio, assicurando una copertura completa per tutti i dispositivi;

e : due nuovi repeater Wi-Fi 7 che lavorano in sintonia con un FRITZ!Box o qualsiasi altro router per estendere la connessione Internet in ogni angolo della casa/ufficio, assicurando una copertura completa per tutti i dispositivi; FRITZ!Mesh Set 1600 e FRITZ!Mesh Set 4200: soluzioni Mesh Wi-Fi progettate per offrire un’ampia portata e la massima flessibilità d’uso con qualsiasi modem

I nuovi FRITZ!Box rappresentano una soluzione strategica per offrire connessioni a banda ultra-larga: grazie alla possibilità di collegarsi direttamente alla rete in fibra ottica o al modem ottico (ONT), modelli come il FRITZ!Box 5690, 5690 Pro, 5690 XGS e FRITZ!Box 4690 (già annunciati o già disponibili) garantiscono ai clienti un accesso Internet “incredibilmente veloce“.

I modelli FRITZ!Box si distinguono per l’interoperabilità sia sulle reti in fibra ottica che su quelle DSL: un segno dell’impegno di AVM nel garantire una connettività di livello in qualsiasi situazione. Le funzionalità integrate nei dispositivi FRITZ!, come il Wi-Fi 7, la VPN veloce, le funzioni smart e la telefonia avanzata, offrono agli utenti il massimo dei vantaggi per un’ampia gamma di attività sia B2C (come lo streaming e il gaming più esigente) sia in ambito B2B (come le videoconferenze professionali).

Dati tecnici: FRITZ!Box 7630 Supporta DSL, incluso supervectoring 35b fino a 300 Mbit/s

Mesh Wi-Fi, 2×2, su 5 GHz e 2.4 GHz, Wi-Fi 7

Velocità Wi-Fi: 5 GHz: fino a 2880 Mbit/s – 2.4 GHz: fino a 688 Mbit/s (Wi-Fi 7)

1 presa WAN/LAN da 2.5 Gbit/s e 3 prese LAN da 1 Gbit/s

1 porta USB 3.0 per dongle mobili (5G/4G), dispositivi storage e stampanti

Telefonia tramite DECT, IP/SIP e 1 porta telefonica analogica (FXS)

Funzioni Smart Home tramite DECT ULE

FRITZ!OS con VPN, parental control, media server, FRITZ!NAS, accesso ospite Wi-Fi e non solo FRITZ!Box 4630 Router wireless per modem in fibra ottica (ONT) con velocità fino a 2.5 Gbit/s

Mesh Wi-Fi, 2×2, su 5 GHz e 2.4 GHz, Wi-Fi 7

Velocità Wi-Fi: 5 GHz: fino a 2880 Mbit/s – 2.4 GHz: fino a 688 Mbit/s (Wi-Fi 7)

1 presa WAN/LAN da 2.5 Gbit/s e 3 prese LAN da 1 Gbit/s

1 porta USB 3.0 per dongle mobili (5G/4G), dispositivi storage e stampanti

Telefonia tramite DECT, IP/SIP e 1 porta telefonica analogica (FXS)

Funzioni Smart Home tramite DECT ULE

FRITZ!OS con VPN, parental control, media server, FRITZ!NAS, accesso ospite Wi-Fi e non solo FRITZ!Repeater 1610 Outdoor Ripetitore Wi-Fi dual-band per estendere la copertura Wi-Fi sia all’esterno che all’interno

Mesh Wi-Fi, 2×2 su 5 GHz e 2.4 GHz, Wi-Fi 6

Velocità Wi-Fi: 5 GHz: fino a 2.400 Mbit/s – 2.4 GHz: fino a 600 Mbit/s (Wi-Fi 6)

Porta LAN da 1 Gbit/s per la connessione via cavo o per collegare dispositivi compatibili con la rete

Supporta Power over Ethernet (PoE+), ideale per installazioni PoE esistenti in ambienti interni

Crittografia WPA3

Utilizzabile con qualsiasi router internet tramite LAN

Parte esterna con certificazione IP54 (aree esterne protette) FRITZ!Repeater 1700 Ripetitore Wi-Fi dual-band per estendere la copertura Wi-Fi

Mesh Wi-Fi, 2×2 su 5 GHz e 2.4 GHz, Wi-Fi 7

Velocità Wi-Fi: 5 GHz: fino a 2.880 Mbit/s – 2.4 GHz: fino a 688 Mbit/s (Wi-Fi 7)

Porta LAN da 1 Gbit/s per la connessione via cavo o per collegare dispositivi di rete· Crittografia WPA3

Utilizzo nome di rete Wi-Fi e password della rete Wi-Fi esistente quando si usa qualsiasi router wireless con WPS

Può essere utilizzato con qualsiasi router wireless

FRITZ!App WLAN supporta gli utenti a trovare il posizionamento ideale in casa/ufficio FRITZ!Repeater 2700 Ripetitore Wi-Fi dual-band per estendere la copertura Wi-Fi

Mesh Wi-Fi, 4×4 su 5 GHz e 2×2 su 2.4 GHz, Wi-Fi 7

Velocità Wi-Fi: 5 GHz: fino a 5.760 Mbit/s – 2.4 GHz: fino a 688 Mbit/s (Wi-Fi 7)

1 porta LAN da 2.5 Gbit/s per la connessione cablata o per collegare dispositivi di rete

Crittografia WPA3

Adotta il nome e la password della rete Wi-Fi esistente quando utilizzato con qualsiasi router wireless dotato di WPS

Compatibile con qualsiasi router wireless

FRITZ!App WLAN supporta gli utenti nel trovare la posizione ideale in casa/ufficio FRITZ!Box 5690 XGS Router in fibra ottica ad alta velocità per connessioni fino a 10 Gbit/s

Supporta lo standard di fibra ottica XGS-PON

Mesh Wi-Fi, 4×4 su 5 GHz e 2.4 GHz, Wi-Fi 7

Velocità Wi-Fi: 5 GHz: fino a 5.760 Mbit/s – 2.4 GHz: fino a 1.376 Mbit/s (Wi-Fi 7)

1 presa WAN/LAN da 10 Gbit/s e 4 prese LAN da 1 Gbit/s.

1 porta USB 3.0 per dongle mobili (5G/4G), dispositivi storage e stampanti

Telefonia tramite DECT, IP/SIP e 1 porta telefonica analogica (FXS)

Funzioni Smart Home tramite DECT ULE

FRITZ!OS con VPN, parental control, media server, FRITZ!NAS, accesso ospite Wi-Fi e non solo

Tutti i prodotti presentati da AVM saranno disponibili in Italia, ma purtroppo per ora non sono stati comunicati i prezzi di vendita e le date di uscita. Secondo quanto riferito dal produttore, questi dettagli saranno diffusi più avanti.