Mese nuovo, volantini nuovi da MediaWorld e Unieuro, che nella giornata di oggi, martedì 2 giugno, hanno lanciato nuove campagne promozionali ricche di offerte tech. C’è il “Red Price” da MediaWorld e “Passa al nuovo Apple” da Unieuro, promozioni di cui vi diciamo tutto qui sotto.

Le migliori offerte del “Red Price” di MediaWorld

C’è tempo fino al 12 giugno per approfittare degli sconti di MediaWorld del “Red Price”, un nuovo volantino ricco di offerte sulla maggior parte delle categorie prodotto della catena: dagli smartphone alle smart TV, passando per cuffie, computer, elettrodomestici e altro. A seguire, la selezione dei prodotti più scontati che vale la pena tenere in considerazione.

iPhone, cuffie e smartwatch in sconto

Informatica e gaming in sconto

TV e soundbar in sconto

Questi erano solo alcuni dei prodotti in offerta presenti nel volantino di MediaWorld “Red Price”, di cui trovate tutto nel link che segue, prodotti che, salvo esaurimenti delle scorte, saranno acquistabili in sconto fino al 12 giugno compreso.

“Passa al nuovo Apple” da Unieuro: come funziona e i prodotti più scontati

Termina invece mercoledì 11 giugno “Passa al nuovo Apple” di Unieuro, promozione che offre uno sconto sull’usato da spendere per i prodotti di Apple. Funziona così: è sufficiente verificare dal sito il valore del proprio dispositivo usato (smartphone, tablet, smartwatch, cuffie, computer o altro, sia Apple che di altri produttori), scegliere il negozio Unieuro più vicino per ottenere la valutazione effettiva del dispositivo e consegnarlo per ricevere immediatamente un buono per l’acquisto del nuovo prodotto Apple.

Oltre alla valore del proprio usato, Unieuro offre un ulteriore buono acquisto del valore massimo di 100 euro per l’acquisto di un iPhone, e di 150 euro per un MacBook. Per maggiori informazioni e per effettuare la prima valutazione vi rimandiamo alla pagina web dedicata del sito di Unieuro, e al regolamento completo, mentre qui sotto trovate alcuni dei prodotti Apple più scontati.

Le altre offerte incluse nella promozione Unieuro “Passa al nuovo Apple” le trovate nel link a seguire, offerte in vigore fino all’11 giugno.

