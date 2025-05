È partita in queste ore una nuova promozione dedicata alla Touroll MA2, modello che può rappresentare la soluzione giusta per chi è alla ricerca di una nuova bici elettrica. Tramite Geekmall, infatti, è possibile acquistare la bici di Touroll con un doppio sconto, grazie a un coupon promozionale, e con spedizione da un magazzino UE e consegna rapida (in 5-7 giorni lavorativi). Andiamo a scoprire i dettagli della promozione.

Touroll MA2: la ebike da prendere oggi

Sfruttando la promo in corso, la Touroll MA2 è ora acquistabile al prezzo scontato di 869 euro (invece di 999 euro). Si tratta di una doppia promozione: oltre allo sconto già disponibile in pagina, infatti, è possibile utilizzare il coupon ROLLMA2 in modo da ottenere uno sconto aggiuntivo di 30 euro. C’è anche la possibilità di pagare con PayPal, sfruttando l’acquisto in 3 rate senza interessi. La spedizione è sempre gratuita. Sono disponibili due colorazioni: grigio e marrone.

>> Acquista la Touroll MA2 con il doppio sconto <<

La Touroll MA2 è una e-bike con motore centrale da 250 W e coppia di 70 Nm. Tra le caratteristiche tecniche troviamo i freni idraulici, la forcella ammortizzata bloccabile e la possibilità di sfruttare un’autonomia fino a 100 chilometri, grazie alla batteria da 36 V e 13 Ah (con un tempo di ricarica di 6-7 ore).

Il sistema di pedalata assistita, inoltre, è disponibile su cinque livelli, garantendo all’utente la possibilità di personalizzazione del funzionamento. Ci sono pneumatici da 27,5” × 2,1”, cambio Shimano a 7 velocità e luci conformi alla normativa STVZO. Da segnalare anche un display LCD per accedere a tutti i dati utili relativi al funzionamento della ebike.

Per accedere subito alla promo basta seguire il link qui di sotto. Lo sconto doppio (sconto in pagina più coupon ROLLMA2) è disponibile fino al prossimo 22 di giugno.

>> Acquista la Touroll MA2 con il doppio sconto <<