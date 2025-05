Il mese di maggio 2025 si chiude con una nuova promozione da parte di MediaWorld che garantisce un 15% di extra sconto ai suoi utenti su alcune categorie di prodotto. L’offerta, come spesso accade con le iniziative di MediaWorld, è disponibile esclusivamente tramite l’app (il nome ufficiale della promo è “App Days” infatti) e solo per i possessori della carta MediaWorld Club (completamente gratuita). Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito alle nuove offerte MediaWorld.

App Days di MediaWorld: ecco gli sconti

La nuova iniziativa di MediaWorld consente di ottenere il 15% di extra sconto effettuando l’acquisto tramite l’app di MediaWorld. La promozione è valida fino al prossimo 31 maggio ed è accessibile esclusivamente ai possessori della carta MediaWorld Club (richiedibile gratuitamente qui).

Lo sconto è disponibile per le seguenti categorie:

Smart TV con le categorie TV Ultra HD 4K, TV OLED, TV LED

con le categorie TV Ultra HD 4K, TV OLED, TV LED videoproiettori

grandi elettrodomestici come lavatrici, frigoriferi, forni e piani cottura lavastoviglie da incasso, asciugatrici, congelatori, cucine e microonde, complementi cucina

Per accedere alla promozione vi basta seguire il link qui di sotto.

>> Scopri le offerte App Days di MediaWorld <<

Naturalmente, gli sconti più interessanti riguardano le Smart TV e, soprattutto i modelli di fascia più alta come le TV OLED. Ecco una selezione delle offerte più interessanti:

Le offerte indicate sono solo alcuni esempi delle promozioni in corso fino al 31 maggio sull’app di MediaWorld. Il consiglio è accedere subito all’app e iniziare a esplorare le offerte alla ricerca del prodotto giusto da comprare.

>> Scopri le offerte App Days di MediaWorld <<