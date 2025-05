Prendono il via oggi i DREAME DAYS, una nuova iniziativa promozionale dedicata ai prodotti Dreame, brand leader nel settore della pulizia domestica intelligente. Le offerte, valide dal 23 al 30 maggio, consentiranno un consistente risparmio sull’acquisizione delle più recenti innovazioni.

La promozione include robot aspirapolvere, lavapavimenti, aspirapolvere cordless e un asciugacapelli multifunzione. Di seguito, i dettagli dei prodotti in offerta su Amazon.

Dreame X50 Ultra Complete

X50 Ultra Complete è il modello di punta di Dreame assicura una pulizia ottimale su qualsiasi superficie. Integra un sistema di aspirazione ad alta potenza (20.000 Pa), funzionalità di lavaggio avanzate e un sistema di navigazione che sfrutta l’intelligenza artificiale. Il sistema ProLeap facilita il superamento di ostacoli fino a 6 cm (es. binari, gradini, soglie doppie), garantendo un percorso fluido su pavimenti irregolari e prevenendo interruzioni operative. Il sistema di svuotamento e lavaggio automatizzato, con i mop che vengono lavati con acqua a 80°C, minimizza la manutenzione e ottimizza l’efficienza.

Dreame L50 Pro Ultra

Dreame L50 Pro Ultra è un robot aspirapolvere concepito per la pulizia profonda, con una potenza di aspirazione di 19.500 Pa. Incorpora le tecnologie Dual Flex Arm, EasyLeap e una stazione PowerDock all-in-one. La spazzola HyperStream Detangling DuoBrush, con condotti d’aria specifici e doppie spazzole controrotanti, previene l’aggrovigliamento dei capelli, riducendo la manutenzione e incrementando l’efficienza a lungo termine. Condividendo elementi tecnologici con la serie X50, L50 Pro Ultra offre un equilibrio tra innovazione e accessibilità.

Dreame L40 Ultra

Dreame L40 Ultra è dotato di funzionalità avanzate per l’analisi e l’ottimizzazione della pulizia in ambienti complessi, determinando con precisione l’impiego ottimale dei moci rotanti. L’unità MopExtend, tramite sensori di posizione, rileva bordi e angoli, espandendo automaticamente l’area di copertura dei mop. Questa caratteristica permette a L40 Ultra di pulire efficacemente aree difficili da raggiungere (estendendosi fino a 4 cm), un limite per i robot convenzionali.

Dreame L10s Pro Ultra Heat

Questo robot aspirapolvere/lavapavimenti, con sistema di pulizia automatica, garantisce una sanificazione costante dei pavimenti. La pulizia dei mop con acqua calda non solo scioglie anche le macchie più ostinate, ma elimina anche gli odori e potenzia l’efficacia della soluzione detergente. Il dispositivo integra il sistema di aspirazione Vormax e la tecnologia di rilevamento dello sporco CleanGenius, assicurando una pulizia mirata e ottimale.

Dreame L10s Ultra Gen 2

L10s Ultra Gen 2 trascende gli standard di pulizia convenzionali, offrendo un’igienizzazione profonda anche in zone complesse come angoli e spazi ristretti. Questo è reso possibile dalla tecnologia MopExtend RoboSwing, che consente al mop di estendersi e ruotare fino a 4 cm, facilitando la rimozione di detriti nascosti lungo battiscopa, angoli e bordi irregolari. Per massimizzare le prestazioni di pulizia, il sistema DuoScrub agisce con elevata potenza su macchie persistenti, sporco incrostato e residui difficili, garantendo un risultato impeccabile

Dreame H14 Pro

La lavapavimenti H14 Pro utilizza acqua calda a 60°C, tramite un riscaldatore PTC, per rimuovere lo sporco senza necessità di intervento manuale. Durante il ciclo di pulizia con acqua calda, il rullo della spazzola esegue una rotazione bidirezionale, mentre un raschietto integrato rimuove efficacemente i capelli, assicurando una pulizia completa. La rotazione bidirezionale del rullo continua durante l’asciugatura, migliorandone la morbidezza. Il dispositivo offre due modalità di asciugatura: una ad alta velocità (5 minuti) e una silenziosa (50,6 dBA, circa 1 ora), per un’asciugatura delicata e completa in un ambiente acusticamente confortevole.

Dreame H12 Pro Ultra

Per chi cerca un’opzione più economica, H12 Pro Ultra offre funzionalità di pulizia avanzate con lavaggio ad acqua calda a 60°C e asciugatura rapida ad aria calda in soli 30 minuti. La spazzola, con rotazione bidirezionale (orario e antiorario), facilita la rimozione dei capelli, garantendo un’operatività continua. La spazzola a doppio bordo raggiunge efficacemente battiscopa e angoli, assicurando una pulizia uniforme.

Dreame Z20

Il Dreame Z20 è un aspirapolvere senza fili progettato per una pulizia profonda ed efficiente dell’intera abitazione. Offre una potenza di aspirazione elevata di 250 AW e un motore da 140.000 giri/min, garantendo prestazioni superiori su diverse superfici. L’autonomia della batteria si estende fino a 90 minuti, consentendo sessioni di pulizia prolungate. Il sistema di filtrazione HEPA H14 cattura il 99,99% delle particelle fino a 0,3 μm, migliorando la qualità dell’aria. La tecnologia CelesTect rileva automaticamente la concentrazione di polvere e modula la potenza di aspirazione, ottimizzando l’efficienza di pulizia.

Dreame AirStyle Pro

Concludiamo con l’AirStyle Pro, un Multistyler 7-in-1 che combina ingegneria di precisione e versatilità funzionale per risultati da salone. Include sette accessori magnetici per asciugatura, lisciatura, volumizzazione e arricciatura, consolidando molteplici funzioni in un unico dispositivo. Ideale per ritocchi rapidi o styling complessi, integra tecnologie avanzate e praticità d’uso. È un must-have per gli appassionati di bellezza e i professionisti che cercano prestazioni elevate con minimo sforzo.

Informazione Pubblicitaria