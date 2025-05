Nella serata di ieri si è tenuto il keynote di apertura del Google I/O 2025, la conferenza annuale per sviluppatori di Google che, su tutti, ha avuto un vero protagonista: Gemini.

L’intelligenza artificiale è sempre più preponderante nei piani del colosso di Mountain View e ciò si è percepito ma anche visto, con un’infinità di novità legate proprio a Gemini, inteso sia come famiglia di modelli che come assistente vero e proprio. In questo marasma di novità, una coinvolge direttamente anche gli utenti iPhone e iPad che potranno godere delle funzionalità di Project Astra.

Project Astra in Gemini Live è una funzionalità gratuita

Lo scorso marzo, durante il Mobile World Congress, Google ha annunciato e mostrato due nuove potenzialità per Gemini Live, la versione conversazionale “in tempo reale” (un vero e proprio botta e risposta) del proprio assistente digitale: Gemini Live with Screenshare (con condivisione dello schermo) e with Video (con condivisione del video, inteso come il flusso acquisito dalla fotocamera).

Queste due funzionalità rappresentano il concretizzarsi di Project Astra, un progetto agenziale presentato al Google I/O 2024 e poi tirato in ballo durante l’evento Galaxy Unpacked della seconda metà di gennaio.

Per gli utenti Android, queste due funzionalità sono state implementate nell’app dell’assistente a partire dalla fine di marzo ma, nella prima fase, erano disponibili solo per gli abbonati Advanced. Nella mattinata di ieri vi abbiamo segnalato che (sempre su Android) la funzionalità stesse diventando gratuita, sebbene mancasse qualsiasi annuncio ufficiale da parte di Google.

Le due funzioni sbarcano nell’app per iOS/iPadOS dell’assistente

Durante il keynote di apertura del Google I/O 2025, il colosso di Mountain View ha ufficializzato la cosa ma è andato oltre, suggerendo l’avvio del rollout delle funzionalità di Project Astra in Gemini Live anche nell’app dell’assistente per iOS e iPadOS.

Chiaramente, come di consueto, si tratta di un rollout graduale che potrebbe raggiungere tutti gli utenti nel giro di qualche giorno (o addirittura di qualche settimana). A prescindere dal tempo necessario per effettuare il rollout, questa mossa da parte di Google sottolinea quanto l’IA (e Gemini) siano centrali nei progetti dell’azienda che cerca di mettere a disposizione tutte le potenzialità dell’assistente a prescindere dalla piattaforma.

I modelli aggiornati 2.5 Flash e 2.5 Pro (preview) sono già disponibili

Tra le altre novità snocciolate sul palco dello Shoreline Amphitheatre di Mountain Vier, rientrano i miglioramenti ai modelli della famiglia Gemini 2.5: il modello 2.5 Flash esce dalla fase preview, diventa il modello predefinito e pensiona il “vecchio” 2.0 Flash.

Il modello 2.5 Pro rimane ancora in fase di preview (la versione definitiva è attesa a giugno) ma guadagna ora potenziate capacità di ragionamento, capacità contestuali e molto altro, inclusa una suite di funzionalità legate all’apprendimento.

I due modelli sono già disponibili anche all’interno dell’app per iOS e iPadOS di Gemini che recentemente ha ricevuto un’interfaccia aggiornata con selettore dei modelli semplificato e novità per la casella di immissione testuale.

Come scaricare l’app di Gemini su iPhone (o iPad)

L’app standalone dell’assistente IA targato Google è disponibile al download tramite l’App Store su tutti gli iPhone che eseguono almeno iOS 16 (e su tutti gli iPad che eseguono almeno iPadOS 16).

Il procedimento per scaricarla per la prima volta è molto semplice: vi basterà cercare Gemini nella scheda “Cerca” dello store (o effettuare un tap su questo link diretto) e selezionare “Ottieni”. Per aggiornarla, invece, vi basterà selezionare “Aggiorna” dalla stessa pagina.