Renault ha scelto l’importante vetrina del Roland Garros per mostrare in anteprima pubblica la Renault 4 Savane 4×4 Concept, auto che reinterpreta in chiave elettrica e moderna la storica R4. Questa versione offre diverse modifiche pensate per la guida in fuoristrada e su percorsi sconnessi, e all’evento è stata “affiancata” da altre due versioni speciali.

Ecco la Renault 4 Savane 4×4 Concept per il “fuoristrada” in elettrico

Nella cornice del Roland Garros, Renault svela in anteprima la sua nuova reinterpretazione in chiave moderna: si tratta della Renault 4 Savane 4×4 Concept, che richiama lo spirito avventuroso della storica R4, auto che ha corso anche la Parigi-Dakar.

Rispetto alla Renault 4 E-Tech Electric di serie in arrivo, questa show-car propone modifiche appositamente studiate per la guida sul terreno sconnesso: abbiamo un assetto rialzato di 15 mm, carreggiata allargata di 20 mm e pneumatici Goodyear UltraGrip Performance+ da 225/55 con cerchi da 18 pollici. La trazione integrale è suggerita già dal nome ed è resa possibile dall’utilizzo di un secondo motore elettrico sull’assale posteriore: si tratta di una configurazione permessa dalla piattaforma AmpR Small, che apre prospettive di versioni 4×4 nel segmento B elettrico.

A livello di design troviamo l’unione tra un’estetica moderna e i riferimenti storici, con una verniciatura verde giada completata da elementi di colore nero brillante su paraurti e passaruota e dai loghi sul portellone e sulla fiancata; il tetto propone una texture in tessuto stampato con pixellatura, mentre lo sportellino di ricarica sulla parte anteriore offre decorazioni per una personalizzazione esclusiva.

Gli interni vogliono richiamare il mondo naturale e propongono una selleria in tessuto rifinito di colore marrone scuro ricamato, con un motivo pied-de-poule che completa il rivestimento dello schienale e i supporti laterali. Renault ha integrato un logo retroilluminato, un sistema openR link e rivestimenti della plancia in tessuto marrone scuro.

All’evento anche Renault 5 Turbo 3E e Renault 5 E-Tech Electric Roland Garros

Renault ha approfittato della vetrina importante per (ri)portare l’attenzione sulla Renault 5 Turbo 3E, piccola sportiva elettrica che punta sulle prestazioni e che offre scocca in fibra di carbonio e un design ispirato a quello dell’antenata. In più, ha mostrato la versione speciale Renault 5 E-Tech Electric Roland Garros, che si distingue per alcuni dettagli estetici e per gli interni in tessuto riciclato grigio chiaro (con logo del Roland Garros).

L’auto dispone di una motorizzazione da 150 cavalli, offre un’autonomia fino a 410 chilometri e caratteristiche di design che vogliono rendere omaggio al mondo del tennis e al torneo francese in particolare. Viene proposta nelle colorazioni Nero Étoile, Grigio Scisto, Blu Notturno e Bianco Nacré e risulta già prenotabile anche in Italia.