Dopo il successo ottenuto nel 2020, quando Fiido D11 raccolse oltre 1 milione di dollari su Indiegogo, la nota piattaforma di crowdfunding, il brand cinese torna sul mercato con una versione aggiornata del modello di successo, adattandola ai tempi attuali senza però snaturarne le caratteristiche che ne hanno decretato il successo.

Fiido D11 2025 resta una bici pensata per essere ripiegata velocemente (appena 5 secondi) pur mantenendo una struttura solida grazie a un telaio in alluminio che contribuisce a tenere sotto controllo il peso. La nuova e-bike, disponibile da oggi sui mercati internazionali, è prodotta nelle colorazioni Meteor Gray e nella versione limitata Deep Gray. Andiamo a scoprirne insieme dettagli e novità.

Le origini

Nata con l’ambizioso obiettivo di rivoluzionare i canoni convenzionali delle e-bike, la Fiido D11 si è rapidamente affermata nel panorama della mobilità sostenibile. Lanciata originariamente nel 2019 e sostenuta da migliaia di appassionati attraverso una campagna di crowdfunding globale su Indiegogo che ha superato il milione di dollari nel 2020, Fiido D11 ha catturato l’attenzione per il suo design distintivo con batteria integrata nel reggisella e per le sue caratteristiche votate alla praticità.

Diventata presto una scelta privilegiata per i pendolari urbani in virtù del suo riuscito equilibrio tra prezzo e funzionalità, la D11 ha conquistato la fiducia di ciclisti in tutto il mondo. Le esperienze quotidiane e i preziosi feedback condivisi dagli utenti hanno rappresentato un elemento cruciale, plasmando direttamente l’ultima incarnazione di questo modello.

Fiido D11 edizione 2025 non si presenta come uno stravolgimento, bensì come un’attenta evoluzione. Un perfezionamento mirato a ciò che conta davvero per chi la utilizza ogni giorno, frutto di un ascolto attivo della community. Proprio come i suoi ciclisti, la D11 continua a migliorare nel tempo, crescendo al loro fianco per essere migliore, più robusta e maggiormente in sintonia con le reali necessità della mobilità urbana. Questa nuova versione promette di consolidare il successo del modello originale, affinando ulteriormente l’esperienza di guida per rispondere in modo sempre più puntuale alle esigenze di chi sceglie la bici elettrica per i propri spostamenti in città.

La scheda tecnica di Fiido D11 2025\

Come dicevamo, bastano 5 secondi per ripiegare Fiido D11 2025 e farla diventare decisamente compatta (840 x 400 x 740 millimetro), poco più ingombrante di una valigia. E con un peso di appena 19,6 Kg anche trasportarla sulle scale o caricarla nel bagagliaio dell’auto è una operazione decisamente alla portata di tutti.

La batteria è integrata nel cannotto reggisella, semplificano le operazioni di ricarica in modo intelligente, con una comoda funzione di deterrente contro eventuali malintenzionati. Il telaio in alluminio a forma di “M” assicura la massima stabilità su ogni superficie, garantendo allo stesso tempo un’ottima guidabilità. A proposito di batteria, Fiido D11 2025 è dotata di una unità da 417,6 Wh che permette di raggiungere gli 86 chilometri di autonomia (test effettuati con un ciclista del peso di 85 Kg), un dato decisamente ragguardevole e superiore alla media del mercato.

Nuovi anche i freni a disco idraulici (il modello precedente utilizzava dei freni a disco meccanici) che garantiscono spazi di frenata ridotti anche in condizioni al limite. Tra le novità introdotte vale la pena segnalare il sensore di coppia, che sostituisce il sensore di cadenza, così da consentire una corretta erogazione della potenza in base alla forza applicata sui pedali, a tutto vantaggio del comfort di marcia.

Rinnovato anche il pacco pignoni, pensato per la pianura senza scordare le salite cittadine. se il modello precedente utilizzava una soluzione 14-28T firmata Shimano, ora la scelta è caduta su un gruppo, sempre Shimano, che va da 11 a 28T. La velocità massima, limitata per legge, è di 25 Km/h, oltre alla quale il motore viene disinserito, e sparisce anche l’acceleratore per rispondere alle normative europee.

La certificazione IP54 vi permette di utilizzare la bici senza problemi anche sotto la pioggia e i parafanghi vi aiuteranno a tenere lontana l; acqua in queste occasioni.

Dove acquistare Fiido D11 2025

Fiido D11 2025 è disponibile sullo store ufficiale al prezzo speciale di 999 euro invece di 1.299 euro, con due anni di garanzia diretta del produttore.

