Le biciclette a pedalata assistita, conosciute anche come biciclette elettriche, sono ormai molto diffuse grazie a prezzi sempre più competitivi. Sono molti gli store cinesi che offrono prodotti molto interessanti a prezzi inferiori ai 1.000 euro e oggi vi segnaliamo una interessante proposta che arriva da GoGoBest, store online specializzato in biciclette elettriche. Lo store spedisce i propri prodotti direttamente dai magazzini europei, quindi non dovrete preoccuparvi di dazi doganali, spese di trasporto ed eventuali adeguamenti IVA, il prezzo finale è quello che trovate a fina articolo.

AVAKA BZ20 Plus

Il modello di cui vi parliamo oggi è AVAKA BZ20 Plus, una bici piecghevole caratterizzata da un’elevata autonomia e una potenza ragguardevole. In realtà è dotata di motore da 500 watt, superiore quindi a quelle che sono le norme attuali, ma la limitazione nella velocità a 25 Km/h vi permette comunque di utilizzarla anche su strade pubbliche. Volendo è pure possibile sbloccare la velocità massima, ma in questo caso dovrete utilizzarla esclusivamente su terreni privati.

Una rapida occhiata alla scheda tecnica ci permette di capire che siamo di fronte a una bici cittadina che non disdegna qualche digressione, in salita come su strade bianche. Il motore come dicevamo ha una potenza nominale di 500 watt ed è alimentato da una batteria da 15 Ah a 48V, in grado di coprire fino a 100 chilometri in modalità assistita. Il motore permette di superare pendenze fino a 25º, ottimo quindi anche per le stradine cittadine più impervie e ripide, e grazie alla sospensione anteriore anche i fondi più dissestati non saranno un problema.

Il cambio è realizzato da Shimano e con 7 elementi nel pacco pignoni permette di trovare sempre il corretto rapporto in funzione alla strada che state percorrendo. Sul fronte comfort vanno segnalati gli pneumatici da 20 x 3 pollici, che garantiscono il giusto compromesso tra stabilità e fluidità di marcia su qualsiasi terreno, contribuendo ad ammortizzare ulteriormente le asperità.

AVAKA BZ20 Plus non si risparmia nemmeno sul fronte sicurezza, con una coppia di freni a disco (meccanici), con dischi da 160 millimetri che garantiscono spazi di frenata ridotti in qualsiasi situazione. Il design dei dischi inoltre contribuisce a una rapida dissipazione del calore generato in frenata così da mantenere sempre una elevata efficienza. La batteria può inoltre essere rimossa per essere ricaricata in casa in maniera più agevole, fungendo anche da deterrente contro il ladri.

Tutte le informazioni in merito all’autonomia residua, al livello di assistenza alla pedalata, alla velocità attuale e molto altro, sono visualizzabili sullo schermo LCD posto sul lato sinistro del manubrio, per essere sempre visibile in ogni situazione. La bici ha un peso di poco superiore ai 28 Kh e può essere ripiegata per essere posta più facilmente nel bagagliaio dell’auto ma anche in un vano sottoscala, a casa così come sul posto di lavoro.

L’offerta di oggi

Potete acquistare AVAKA B20 Plus su GoGoBest a soli 799 euro utilizzando il codice SNPXE6. Il prezzo include IVA e spese di trasporto, con spedizione dai magazzini posti nel continente Europeo.

